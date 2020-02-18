韓擬派總統專機接回鑽石公主號韓國公民

（中央社記者姜遠珍首爾18日專電）韓國中央應急處置本部和外交當局消息人士今天透露，韓國政府正在與日本當局協商最快於今天派出韓國總統專機（空軍3號）接回正在鑽石公主號郵輪中防疫隔離的部分韓國公民。

南韓聯合新聞通訊社指出，相關部門正在協商具體移送人數、是否組建應急工作組和臨時隔離設施場所等具體事宜。

報導指出，目前停泊在日本橫濱外海的鑽石公主號郵輪載有9名韓籍乘客和5名韓籍乘務員，其中有人表明回國意願，但也有人未決定去留，具體撤僑規模未能確定。由於願意回國的人數極少，韓國政府一度考慮投入軍機接回公民。

報導稱，據日本厚生勞動省消息，船上約3700名旅客和乘務員中有1723人接受病毒檢測，其中454人被確診感染。韓國公民中沒有感染病例。

韓國政府計畫接回韓國公民後進行14天的隔離觀察。由於船上韓國公民中在韓國生活的只有3人，政府先前曾對轉移船上公民持消極態度，但在美國等其他國家分別包機接回自家公民後改變決策。

另外，韓國中央防疫對策本部今天通報，新增1例冠狀病毒疾病（COVID-19）感染病例，確診患者累計達31例。

韓聯社指出，第31例患者是一名61歲的韓國女性，沒有出國旅遊經歷，在大邱市壽城區衛生站接受檢測後確診，目前在國家定點醫院大邱醫療院接受隔離治療。衛生防疫部門正在調查這名患者的感染途徑和接觸者。

另外，16日確診的第29例和第30例夫妻患者的感染途徑也在調查中。兩人不曾出境旅遊，也未與其他確診患者接觸，感染途徑不明。

截至目前，31名確診患者中有10人治癒出院，其餘患者大多病情平穩。（編輯：韋樞）1090218