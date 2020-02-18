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排除美進口商品加徵關稅 中國開放企業申請

最新更新：2020/02/18 16:28

（中央社記者沈朋達上海18日電）繼2月初宣布調降對美商品加徵關稅稅率後，中國國務院關稅稅則委員會今天再度宣布，開展對美國加徵關稅商品的市場化採購排除工作，其中涉及大豆、豬肉等696種商品。

根據公告，自2020年3月2日起，中國國務院關稅稅則委員會將接受相關中國境內企業申請，在對有關申請逐一進行審核的基礎上，對相關企業符合條件、按市場化和商業化原則自美採購的進口商品，在一定期限內不再加徵中國對美301措施反制關稅，支持企業基於商業考慮從美國進口商品。

公告表示，擬簽訂合約從美國採購並進口相關產品的中國境內企業，都可作為申請主體，根據已公布的可申請排除商品清單和自身需求，透過系統提交市場化採購排除申請。據中國財政部網站所公布的可申請排除清單，其中包括豬肉、大豆等696種美國進口商品。

美中貿易戰自2018年開打後，美國根據「301條款」對3000億美元（約新台幣9兆元）的中國進口商品加徵10%關稅；作為反制，中國則對750億美元的美國進口商品實施10%到5%的加徵關稅。

中美在今天1月達成第一階段貿易協議後，雙方開始調整原有加徵關稅措施。美國首先將1200億美元的中國進口商品加徵關稅稅率由15%下調到7.5％。之後，中國國務院關稅稅則委員會也在6日公告，自14日起調整對750億美元的美國進口商品加徵的關稅稅率，分別由10%和5%降至5%和2.5%。（編輯：繆宗翰）1090218

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