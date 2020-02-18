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印度2019年超越英法 成為第5大經濟體

最新更新：2020/02/18 20:54

（中央社記者康世人新德里18日專電）總部設在美國的「世界人口綜述」（World Population Review）最新報告表示，印度在2019年超過英國和法國，成為全球第5大經濟體。

這份報告說，2019年印度國內生產毛額（GDP）達2.94兆美元，超越英國和法國，成為第5大經濟體。

印度新聞信託社（PTI）引述這份報告表示，英國GDP為2.83兆美元，法國為2.71兆美元。

報告顯示，依購買力平價（PPP）計算，印度的國內生產毛額為10.51兆美元，甚至超越排名在前的日本和德國。

全球前4大經濟體依次為美國、中國、日本、德國。

但報告表示，由於印度人口眾多，人均GDP為2170美元；美國人均GDP則為6萬2794美元。

報告也說，印度實質GDP成長率從3年前的7.5%降到5%。

根據這份報告，印度已從過去自給自足的政策，逐漸發展為開放的經濟體。

報告提到，印度的經濟自由化始於1990年代初期，包括放鬆工業管制，減少對國際貿易與投資的控制，及國營企業民營化。

報告認為，上述措施加快印度的經濟成長。

報告表示，印度的服務業是全球成長最快的領域，占印度經濟總量6成及就業人口28%；製造業和農業是印度另外兩個重要領域。（編輯：郭中翰）1090218

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