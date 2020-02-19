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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

鑽石公主號解除隔離 部分台旅客將下船待包機

最新更新：2020/02/19 09:47
爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號遊輪19日解除隔離，日方安排首批500名船上乘客於台北時間9時30分起陸續下船。（共同社提供）
爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號遊輪19日解除隔離，日方安排首批500名船上乘客於台北時間9時30分起陸續下船。（共同社提供）

（中央社台北19日電）爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號遊輪今天解除隔離，日方安排首批500名船上乘客於台北時間9時30分起陸續下船，其中也包含若干名台灣乘客。台灣預計21日或22日派出包機接回國人。

駐日副代表蔡明耀昨天在鑽石公主號台灣乘客LINE群組發布訊息表示，19日早上7時在鑽石公主號遊輪下接國人下船。在搭政府撤僑包機前，國人下榻的飯店已訂到了。

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不過，據了解，日方今天安排首批500名船上乘客陸續下船，預計日本時間上午10時30分（台灣時間上午9時30分）開始進行，首批會先以無確診的老人為主，其中也確定會包含若干名台灣乘客。台灣預計在21或22日派出包機前往日本接回國人。

目前在鑽石公主號上有18名台籍乘客、2名台籍工作人員。另有4名台籍乘客已確診，下船送醫治療。

上述18名台灣乘客將會分批陸續下船，在駐日代表處官員協助下，接往當地的飯店入住，等待台灣包機前來。

世界衛生組織（WHO）已於11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒（COVID-19）。（編輯：周永捷）1090219

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