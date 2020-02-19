奢華之旅噩夢一場 鑽石公主號乘客煎熬苦候下船

鑽石公主號因爆發武漢肺炎疫情，停泊在日本橫濱港防疫隔離14天期滿，檢測結果為陰性的數以百計乘客19日起便可下船。（共同社提供）

（中央社橫濱19日綜合外電報導）豪華郵輪鑽石公主號因爆發武漢肺炎疫情，停泊在日本橫濱港防疫隔離14天期滿，檢測結果為陰性的數以百計乘客今天起便可下船，然而卻不是每個人都能迅速擺脫這場噩夢。

這艘郵輪如今已淪為武漢肺炎病毒繁衍的溫床，迄今累計至少542起確診病例，日本處理隔離事宜的方式也招致各方炮火猛轟。

鑽石公主號原先搭載來自56個國家地區的3700名乘客和船員，這趟夢幻的奢華旅程最終演變成一場噩夢，在海上隔離的他們必須克服心中的恐懼和無聊的時光，除了在甲板上短暫活動的時間外，有些乘客只能待在無窗的小客艙裡。

日本官員在信中告訴郵輪乘客，「倘若你和室友的檢測結果皆為陰性，且未出現發燒或呼吸道問題等症狀，就可以準備下船」，還說至少需要3天才能完成所有下船程序。

對鑽石公主號乘客而言，這意味他們必須煎熬地等候檢測結果，而這可能需要幾天時間進行評估。

美國籍律師史密斯（Matt Smith）在船上對記者說：「我們還需等待檢測結果出爐，所以任何慶祝活動都先擱置。」「感覺非常焦慮。」

英國籍乘客阿貝爾（David Abel）在隔離初期發布影片，展現自己在困境中還能保持樂觀開朗的態度，為自己圈了一票粉絲，他如今也成了船上情緒轉變的代表人物。

他說：「當前所有的一切都朝我們撲面而來，不僅是我，還有其他乘客。真正的挑戰是不為人知的因素。精神方面如今正在付出代價。眼下很難專注於任何事情。」

他稍後表示，他和妻子莎莉（Sally）的檢測結果都是陽性。

鑽石公主號如今已成中國境外最大的病例集中地，確診人數比世界各地加起來還多，每天都有數十人確診感染武漢肺炎，隔離措施的有效性也備受質疑，儘管乘客獲允戴口罩到甲板上活動，船組員還是得穿梭在客艙間為乘客送餐。

鑽石公主號至19日已有542個武漢肺炎確診病例。（中央社製圖）

世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）說：「船上的傳染狀況顯然超出預期。」

他說，日本當局如今正「與其他國家一同採取必要的公衛措施，以疏散船上乘員，並以不同方式處理後續事宜。」

若干國家看似已對船上隔離失去耐心，紛紛宣布將派包機接回國人。

大約500人將於今天下船，未來幾天還會有更多人離開鑽石公主號，但也不是每個人都能迅速遠離這場噩夢，只要曾與稍後檢測呈陽性者接觸過，就得「重新」隔離14天。

此外，在最後一名乘客下船後，船組員將接受隔離。許多船員因害怕丟掉工作而拒絕對媒體發言，但也有些人打破沉默，對自身狀況表示擔憂，因為他們必須一起工作和用餐，且多人共用一間房。

儘管擔心疫情延燒，橫濱民眾似乎仍支持讓鑽石公主號乘客下船的決定。

一名51歲的橫濱居民對記者說：「我敢肯定船上的人一定非常憂心，我希望他們能儘快恢復正常生活。」「身為橫濱居民，我不希望他們受到不公平的待遇，我想鼓勵他們。」（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1090219