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武漢肺炎SARS和季節性流感 誰才是頭號殺手

最新更新：2020/02/19 13:45
武漢病毒2.3%致死率比流感的0.1%高出20倍，但美聯社報導，SARS與COVID-19哪個比較致命，這要從不同面向來探討，因為「致死」和「殺傷力」不盡相同。（示意圖／圖取自pakutaso圖庫）
武漢病毒2.3%致死率比流感的0.1%高出20倍，但美聯社報導，SARS與COVID-19哪個比較致命，這要從不同面向來探討，因為「致死」和「殺傷力」不盡相同。（示意圖／圖取自pakutaso圖庫）

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）流行性感冒、嚴重急性呼吸道症候群（SARS），以及中國湖北省武漢市爆發的2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19），究竟哪個比較致命呢？

光從數據看，武漢病毒2.3%致死率比流感的0.1%高出20倍。但美聯社報導，這個問題要從不同面向來探討，「致死」（deadly）和「殺傷力」（lethal）不盡相同，但有時連學問淵博的人也可能詞不達意。

疾病的「殺傷力」（lethality）意味著引發死亡的能力或致命的頻率。

中國科學家研究近4萬5000起確診病例後得出的結論是，武漢肺炎死亡率為2.3%。

然而，問題在於中國科學家研究所用的4萬5000起病例真的是所有病例嗎？這個數字有可能沒有納入症狀輕微的感染者，若是如此，實際死亡率可能更低。

而疾病「致死」（deadly）程度則是一個較為廣泛的概念，其中涵蓋病毒傳播的廣度和難易度。

2003年爆發的SARS，感染患者約10%死亡，但疫情很快就獲得控制，共約8000人受到感染。

比較之下，流感的致死率為0.1%，每年卻奪走數十萬條人命，因為感染人數高達數百萬人。

因此，當論及一種疾病的致死程度，疫情規模的大小和殺傷力一樣重要。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1090219

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