大邱教會出現超級傳播 韓全面展開檢疫追蹤

（中央社記者姜遠珍首爾19日專電）韓國中央防疫對策本部長鄭銀敬今天表示，冠狀病毒疾病第31例確診病患訪問過的新天地大邱教會出現「超級傳播」情形，目前決定對教會展開全面檢查和追蹤。

南韓聯合新聞通訊社報導，鄭銀敬今天主持冠狀病毒疾病疫情簡報指出，目前感染路徑尚不明確的韓國第31例確診病患、61歲韓國女性，被檢驗確診前曾在大邱一家漢方醫院接受治療，導致這家醫院一名醫療人員感染；另有10名確診病患是第31例的新天地大邱教會教友。

鄭銀敬說，新天地大邱教會多名教友感染武漢肺炎，防疫當局正針對她於那些時間、在教會那些空間的動線展開追蹤調查。

報導指出，鄭銀敬說，在一個空間出現包括第31例在內的11名確診患者可謂「超級傳播」，也暗示著這一個場所出現大規模感染，但究竟誰是感染源、經由何種途徑擴散蔓延，仍需經過調查。

隨著大邱和慶尚北道地區確診病例的暴增，曾收治感染病例的慶北大學醫院和啟明大學東山醫療院等急診室紛紛關閉。

韓國中央防疫對策本部今天表示，截至目前，韓國確診病例46起，其中12人治癒出院，今天新增15例病情尚未公開，其餘19例病情穩定。

南韓迄今有1萬365人接受2019年冠狀病毒檢測，其中9335人呈現陰性反應，另有1030人正在檢測當中。（編輯：王永志）1090219