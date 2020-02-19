武漢肺炎伊朗淪陷 首傳2起確診病例

（中央社德黑蘭19日綜合外電報導）伊朗衛生部證實，境內今天出現兩起新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診病例。兩名患者都是在什葉派聖城科姆（Qom），這是伊朗首度通報感染武漢肺炎確診病例。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpour）表示，兩起確診病例都是伊朗首都德黑蘭南方的什葉派聖城科姆檢測到。

國營伊朗通訊社（IRNA）稍早前報導，賈漢普爾說：「過去兩天，科姆地區出現一些新型冠狀病毒疑似病例。」

賈漢普爾又說：「接獲通報後，當局派出團隊。而根據既有程序，疑似病例已被隔離並接受檢驗。」

賈漢普爾表示，先前在送來的檢體樣本中，實驗室檢驗初步檢測出兩起陽性，另有一些樣本檢測出B型流感病毒。

賈漢普爾還說，會再針對這兩起陽性案例的樣本進行後續檢測，且當局會「盡快」宣布最終檢測結果。

伊朗政府發言人隨後發推文表示：「數分鐘前衛生部證實，聖城科姆出現兩起新型冠狀病毒確診病例。」

武漢肺炎已在中國造成2000多人死亡，另有超過7萬4000起確診病例。疫情目前已擴散到至少20個國家。（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）1090219