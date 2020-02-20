南韓超級傳播者 隔離前上教會吃喜酒趴趴走

（中央社記者廖禹揚台北20日電）南韓武漢肺炎疫情擴散，19日及20日先後出現20例及31例確診感染病例，其中至少37例都與日前確診的61歲大邱婦人有關。這名婦人隔離前造訪教會，參加婚禮、研討會並搭乘地鐵，讓南韓防疫工作雪上加霜。

這名61的大邱婦人8日出現喉嚨痛、發冷等疑似武漢肺炎的症狀，但她以「沒出過國、也沒有與確診患者接觸過，症狀很輕微」為由，拒絕醫院採檢的建議。

15日，這名婦人的電腦斷層掃瞄結果出現疑似肺炎徵兆，院方再次建議採檢，但婦人遲至17日才至衛生所檢查，18日宣布確診，成為南韓境內2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的第31例確診患者。

更令人憂心的是，她在確診隔離前就像一般的韓國民眾一樣，搭乘大眾交通工具外出辦事、假日上教會做禮拜，接觸過的人不計其數。

南韓聯合新聞通訊社報導，這名婦人2度拒絕院方採檢的建議，更離譜的是，她在住院期間還出席教會及結婚典禮等聚會。

婦人確診後，大邱、慶尚北道19日大幅新增20例確診病例，其中15人都曾與婦人接觸過。南韓當局20日上午宣布新增的31例中，也有至少23人曾與婦人接觸，其中多數是與婦人在同一個教會的教友。

韓聯社報導，婦人曾4度造訪爆發感染的教會，其中2次為出現疑似武漢肺炎症狀後造訪。多達一千多名教友擠在狹小的教會內，成為爆發集體感染的一大隱憂。

不只在大邱，婦人也因工作需要，乘坐KTX（韓國高鐵）及地鐵前往位於首爾江南區的總公司，並參加公司舉辦、約有100多人參加的研討會。

而婦人在住院期間出席結婚典禮時，曾在會場內的自助餐廳與多人交談接觸。媒體報導，參與典禮的家屬親友中有許多慶尚北道清道郡人，當地衛生所正著手調查當天與會民眾是否出現病徵。

南韓當局目前至少已對超過1萬2000人進行武漢肺炎採檢，其中1萬多人呈陰性，仍有1600多人仍在等待檢查結果，至今早9時為止，共有82人確診感染。（編輯：周永捷）1090220