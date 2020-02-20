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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情7/100

武漢肺炎病毒首張超高解析圖出爐 有助疫苗研發

最新更新：2020/02/20 13:04
美國科學家19日發布第一張原子級解析度的新型冠狀病毒關鍵部位3D影像，有助了解病毒如何附著、進而感染細胞。（圖取自科學期刊網頁science.sciencemag.org）
美國科學家19日發布第一張原子級解析度的新型冠狀病毒關鍵部位3D影像，有助了解病毒如何附著、進而感染細胞。（圖取自科學期刊網頁science.sciencemag.org）

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國科學家今天發布第一張原子級解析度的新型冠狀病毒關鍵部位3D影像，有助了解病毒如何附著、進而感染細胞。這對疫苗與療法研發大有助益，堪稱重要突破。

俗稱「武漢肺炎」的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡案例迄今已超過2000例，幾乎都在中國，中國迄今共有7萬4185例確診病例。

防疫資訊

德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）團隊與美國國家衛生研究院（National Institutes of Health, NIH）率先研究中國研究人員公開的新型冠狀病毒基因碼，用以製作病毒關鍵部位「合成棘蛋白」（spike protein）的穩定樣本。

接著團隊運用尖端的「冷凍電子顯微術」（Cryo-electron microscopy, cryo-EM）做出「合成棘蛋白」成像，成果發表在「科學」（Science）期刊。

領導研究的德州大學奧斯汀分校科學家麥克雷蘭（Jason McLellan）告訴法新社：「合成棘蛋白其實是我們想引進到人體內的抗原，以讓免疫反應做好出動抗體對抗的準備，當病毒真的來襲，免疫系統已準備就緒，隨時都能發動攻擊。」

麥克雷蘭還表示，他和同僚耗費多年時間研究嚴重急性呼吸道症候群（SARS）與中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）等冠狀病毒家族成員，有助他們開發保持合成棘蛋白穩定的方式。

團隊已把分子結構圖發送給世界各地的合作者，供他們提出改善方法，促成更大的免疫反應。

此模型也有助科學家研發新蛋白，讓新蛋白附著在感染者合成棘蛋白的其他部位，使合成棘蛋白無法作用，從而產生治療效果，這也就是所謂的「抗病毒」（antiviral）。

德州農工大學德克薩卡納分校（Texas A&M University-Texarkana）病毒學家紐曼（Benjamin Neuman）表示：「這是冠狀病毒最重要蛋白之一的完美清晰結構，就了解病毒如何找到並進入細胞而言，堪稱重要突破。」

紐曼還說，病毒發展結構之所以有用，在於它可呈現病毒糖分子鏈的大小與位置。病毒會利用糖分子鏈，來避免被人類免疫系統偵測到。

紐曼並未參與德州大學奧斯汀分校的研究。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090220

發表在「科學」期刊的研究：
Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation
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