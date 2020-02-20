更多編輯台推薦新聞：
6項國考延期 高普考延至7/17
政治

6項國考延期 高普考延至7/17

比腸病毒嚴格 1人確診武漢肺炎全班停課 2人全校都停
生活

比腸病毒嚴格 1人確診武漢肺炎全班停課 2人全校都停

南韓超級傳播者 隔離前上教會吃喜酒趴趴走
國際

南韓超級傳播者 隔離前上教會吃喜酒趴趴走

研究：因疫情停工兩週來 中國碳排放減1億公噸
兩岸

研究：因疫情停工兩週來 中國碳排放減1億公噸

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎持續 美疾管中心列台日韓等為社區傳染
首頁 / 國際

卵子體外成熟術 化療不孕女子成功產子創全球首例

最新更新：2020/02/20 14:19
法國研究人員指出，一名因化療導致不孕的34歲女子，靠著乳癌化療前接受的「卵子體外成熟」技術產下一名男嬰，創下全球首例。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
法國研究人員指出，一名因化療導致不孕的34歲女子，靠著乳癌化療前接受的「卵子體外成熟」技術產下一名男嬰，創下全球首例。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社巴黎19日綜合外電報導）法國研究人員通報，一名因化療導致不孕的34歲女子，靠著化療前接受的「卵子體外成熟」技術，成功產下一子，創下全球首例。

研究報告今天刊登於「腫瘤學年報」（Annals of Oncology），說明這名因乳癌接受化療的法國女子如何產下一名男嬰。

化療開始前，醫師先從女子卵巢取出7個未成熟的卵子，接著使用卵子體外成熟（in vitro maturation, IVM）技術，讓卵子在實驗室進一步發育，卵子成熟後再進行凍卵。5年後女子癌症痊癒，再為卵子解凍並成功受精，之後順利產子。

先前並沒有癌症患者接受「卵子體外成熟」技術凍卵後成功懷孕案例。

這名女子接受「卵子體外成熟」技術治療時為29歲，巴黎附近安多旺貝克拉瑞大學醫院（Antoine Beclere University Hospital）生殖醫學暨生育力保存科（Department of Reproductive Medicine and Fertility Preservation）主任格林貝格（Michael Grynberg）今天回想這起案例。

他說：「我建議她接受卵子體外成熟技術後凍卵，以及冷凍卵巢組織。」當時這名才剛得知罹癌的病患拒絕冷凍卵巢組織，因為那太具侵入性。

卵巢組織冷凍保存（ovarian tissue cryopreservation）是一種實驗性的方法，也就是取出包含未成熟卵子的卵巢外層冷凍，以供日後使用。

超音波照到這名法國女性體內有17個充滿液體的小囊，內有未成熟的卵子。

若使用荷爾蒙刺激卵巢來讓卵子成熟，耗費時間會太久，可能也會讓癌症惡化，因此取出未成熟卵子、在卵子成熟後加以冷凍是最好方法。

格林貝格透過電話告訴法新社：「透過冷凍保存而不用（荷爾蒙）刺激的技術，效果比較不好，但在這個案例，我們真的別無選擇。」

過了5年後，此名病患的乳癌痊癒，但因化療導致不孕，無法自然受孕。她冷凍的卵子有6顆保存下來，5顆成功受精，其中1顆植入病患子宮後，順利在2019年7月6日產下男嬰。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090220

延伸閱讀
不孕夫妻求子全靠他們 隱身實驗室胚胎師精子比游泳卵子靠美貌 試管嬰兒製程揭秘法擬開放女同志適用人工生殖 母母取代父母
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報