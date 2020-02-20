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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
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武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎南韓大邱出現超級傳播者 1001名教徒居家隔離

最新更新：2020/02/20 19:19
南韓防疫當局目前針對與第31例患者一起做禮拜的新天地大邱教會1001名教徒實施居家隔離措施。圖為防疫人員於新天地大邱教會消毒。（韓聯社提供）
南韓防疫當局目前針對與第31例患者一起做禮拜的新天地大邱教會1001名教徒實施居家隔離措施。圖為防疫人員於新天地大邱教會消毒。（韓聯社提供）

（中央社記者姜遠珍首爾20日專電）南韓發生武漢肺炎疾病「超級傳播者」後，防疫當局積極隔離與第31例確診病例接觸者。目前針對與第31例患者一起做禮拜的新天地大邱教會1001名教徒實施居家隔離措施。

南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬今天表示，已從新天地大邱教會獲取9日和16日與第31例確診患者一起做禮拜的1001名教徒名單，正對他們採取居家隔離措施，並透過電話確認這些人員是否出現症狀。

南韓聯合新聞通訊社報導，第31例確診患者是一名61歲女性，7日開始出現咽喉痛症狀，防疫當局認為這是開始出現2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）感染症狀的時點，並展開流行病學調查。

鑒於病毒潛伏期最長為14天，防疫部門調查患者出現症狀前參加的兩次禮拜和出現症狀後參加9日和16日兩次禮拜的出席人員情況。

報導指出，鄭銀敬表示，在慶尚北道清道郡和大邱市出現的確診病例多與新天地教會有關聯，教徒的家屬等很多人存在感染風險。政府呼籲克制在封閉的環境下長時間進行的集體活動。

據大邱市政府發布的情況，截至今天上午，新天地大邱教會1001名教徒中，回答有症狀的有90人，回答沒有出現症狀的有515人，其餘396人尚未取得聯繫。（編輯：馮昭）1090220

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