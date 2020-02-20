泰國零售業巨頭CRC首次公開募股 市值達81億美元

（中央社曼谷20日綜合外電報導）在泰國經濟放緩，又面臨武漢肺炎疫情衝擊之時，泰國零售業巨頭中央零售（CRC）今天創下泰國最大的首次公開募股（IPO）紀錄，公司市值來到約81億美元（約新台幣2455億元）。

法新社報導，中央零售是家族經營的商業帝國，在泰國擁有數以百計購物中心、電子商場、雜貨店、24小時超商，大多數的泰國人每天都會造訪一家中央零售旗下的店。

中央零售（Central Retail Corporation, CRC）今天早上的發行價是每股42泰銖，在早盤交易時小幅上漲0.25泰銖。CRC目標是從市場募得略逾710億泰銖。

CRC執行長Yol Phokasub說：「非常驕傲成為泰國最大的IPO案。從市場募到的錢，將用來拓展事業版圖與商店翻新。」

CRC由華裔泰籍的Chirathivat家族在第二次世界大戰後成立，不只超有錢，人脈也很廣。CRC一直雄心勃勃地大手筆投資海外，在義大利、德國、瑞士都有合作或已收購的時尚精品品牌。

泰國證券交易所說，這次IPO讓CRC一舉成為泰國前12大上市公司。

中央零售在實體店的經營上擁有優勢，目前也渴望進軍蓬勃的線上銷售市場。（譯者：陳家倫/核稿：陳政一）1090220