武漢肺炎波及供應鍊 工具機大廠成本上漲

（中央社芝加哥/紐約20日綜合外電報導）開拓重工（Caterpillar）、迪爾公司（Deere & Co.）、小松製作所等大型工業公司在美國的供應商，受累於中國爆發的武漢肺炎，正努力解決成本上漲問題，避免中斷生產。

路透社報導，起源於中國湖北省武漢市的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）自去年12月爆發，減緩全球製造業中心的出口，從管子到金屬零件等所有物料價格上漲，可能進一步減損曳引機及機械製造業者的收益，而這些公司早就因為美國工業衰退在咬牙奮戰。

中國為了控制疫情，強行實施嚴格旅遊限制，現正努力讓經濟回到正軌。這波疫情已在中國造成超過2100人死亡，在全球約30國都出現確診病例。

位於美國伊利諾州的摩頓工業（Morton Industries）正尋求原本進口的金屬塑型相關工具製造及裝置的國內供應來源，但營運部門副總裁鮑曼（Kevin Baughman）說，由於國內供應量有限，且大家都急於確保先前從中國進口的原物料，導致價格漲了30%。

他表示，摩頓工業要求客戶承擔零組件上漲的成本，「因為我們無法吸收這些成本」。

漲價的不只有這些公司製造的零件，轉移採購來源通常意味要買進新的工具，以及花錢確保新的零件達到設備製造商要求的規格。

開拓重工及迪爾公司都不願對此評論，迪爾公司將於明天公布收益；小松製作所也未回應記者的詢問。

數家供應商的行政主管表示，他們正採取措施，例如搶占中國以外的物料來源，並事先預訂空運，把可取得的零組件從中國運來，以持續供貨給客戶。在一般情況下，這些公司是採海路運輸。

伊利諾州的電子產品製造商摩瑞公司（Morey Corp）預期，如果存貨用完沒能補充，3月的電路板和鑄件將會缺貨；摩瑞公司雖已與美國供應商聯繫，但採購主任坦維爾汗（Tanveer Khan）說，國內供應商和亞洲供應商的價差多達30%。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1090221