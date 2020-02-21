美國武漢肺炎隔離者淪過街老鼠：我們不是活死人

（中央社陶斯/奧斯汀20日綜合外電報導）中國爆發武漢肺炎疫情，美國政府派包機接回逾千名美國國民，特貝卡（Esther Tebeka）是其中之一。在結束14天隔離且無感染症狀後，她原以為總算可以回家好好過日子。

●「我們不是活死人」

但人們卻拒絕接近她，或沒來由地害怕她是病毒帶原者，紛紛戴上口罩走避。美國撤回的國民中，有愈來愈多人和特貝卡有著相同遭遇，在隔離結束後遭旁人迴避或羞辱，成了人人喊打的「過街老鼠」。

特貝卡在加州巴羅艾托（Palo Alto）經營中醫診所，發現不少診所病人臨時取消掛號。她無奈地說：「到底要跟大家說幾次我沒病？我們不是活死人（walking dead）。」

美國政府日前派專機從爆發武漢肺炎的中國湖北省武漢市及日本東京接回國民，特貝卡和15歲女兒查雅（Chaya）也在其中。這些人返抵國門後，分別在加州、德州和內布拉斯加州軍事基地進行隔離。根據各州衛生機關，另有數百名從疫區搭乘商用客機回國的旅客也在家自主隔離。

●最不可能傳染病毒的一群

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

路透社報導，衛生官員表示，接受隔離的美國人每天定期接受篩檢、觀察和健康預防措施，是最不可能傳染病毒的族群之一。然而這些人仍遭鄰里指指點點，在網路上被排擠，也遭親友疏遠。

世衛組織和美國疾病管制暨預防中心（CDC）曾表示，這種病毒的潛伏期最長14天，不過中國本月發表的研究指出潛伏期最長可能到24天。

根據美國疾管暨預防中心，搭乘商用客機的健康乘客從疫區返國後14天內，若出現特定病徵，必須接受衛生官員觀察，部分人的行動可能會受限，或被要求限制與他人接觸。

●自主隔離仍遭鄰居報警

不少美國旅客表示，他們下飛機後沒有被正式要求限制行動，不過基於對居住社區的責任感，這些人仍在家自主隔離。

家住加州聖羅沙（Santa Rosa）的45歲針灸師鄧艾美（Amy Deng，音譯）和8歲女兒黛西（Daisy）從中國廣州探親返美後，就主動避免與人近距離接觸2個星期。

鄧艾美表示，即便如此，也無法阻止鄰居因為擔心她們散播病毒而打電話報警。

鄧艾美說：「人們已經陷入恐慌，開始造謠並到處講，甚至要我們別住在社區裡。」

●「別懲罰做對事的人」

范德比大學（Vanderbilt University）政治學教授金辛蒂（Cindy Kam，音譯）說，冠狀病毒歧視問題的根源，似乎在於人類本能性地對傳染病「發自內心的厭惡感」，而非基於科學事實或種族偏見。

研究伊波拉（Ebola）和茲卡（Zika）疫情的金辛蒂發現，人們對疾病本身的恐懼，大過對於誰可能是帶原者的擔心。

特貝卡說，無知助長了偏見，「不要懲罰正在做對的事情的人」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1090221