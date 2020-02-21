白宮端出經濟成績單 聲稱川普贏過歐巴馬

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）隨著美國總統大選競選活動升溫，白宮端出經濟成績單，把現任總統川普上台後的美國經濟表現，和前任歐巴馬政府相比。

川普政府今天公布總統經濟報告，其中幾乎每項指標與前任政府相比都有大幅好轉。

白宮經濟顧問委員會（Council of Economic Advisors）代理主席菲力普森（Tomas Philipson）表示，川普政策帶來的成長「並非大衰退後經濟擴張的延續」。

菲力普森告訴媒體，儘管在2016年有很多預測認為美國經濟到目前為止會放緩，但川普政府治理下的經濟表現幾乎在各方面都打破了這些預測。

和川普不同，歐巴馬於2009年執政時，適逢全球爆發金融危機之後，當時美國經濟猶如自由落體般直直落，連續4季呈現衰退。

菲力普森表示，美國經濟在川普主政下邁入連續第11年擴張，創下歷史紀錄，這要歸功於川普的政策，包括減稅計畫和法規鬆綁。

在和中國等國爆發貿易衝突的影響下，美國去年經濟成長2.3%，速度較2018年的2.9%放緩。

儘管如此，白宮經濟報告仍預測美國2030年以前經濟成長將達3%，或接近這個水準。但菲力普森坦承，這個數據的前提是假設川普的全部政策都落實。

然而，在美國即將於今年11月舉行大選，以及在野的民主黨掌控聯邦眾議院、握有國家預算生殺大權下，這種可能性微乎其微。

菲力普森也承認，這項經濟報告並未分析川普主政下，預算赤字日益膨脹造成的衝擊。國會預算處（Congressional Budget Office）預估，美國預算赤字今年將突破1兆美元。（譯者：劉淑琴/核稿：曾依璇）1090221