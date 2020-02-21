中國製造業放緩 亞馬遜儲備大量庫存防缺貨危機

（中央社西雅圖21日綜合外電報導）武漢肺炎疫情迫使中國製造活動幾乎陷入停滯。美國電商龍頭亞馬遜因擔心面臨缺貨危機，最近頻繁且大量下訂中國製品，部份供應商更刪減網站廣告和促銷活動，以免產品太快售罄。

「紐約時報」（The New York Times）報導，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，即武漢肺炎）疫情迫使中國陸續關閉工廠或放緩生產速度。根據電郵內容和與大型品牌合作的顧問，亞馬遜過去幾週大量且頻繁下訂中國製品。部分供應商更刪減網站的廣告和促銷活動，以免產品太快售罄。

亞馬遜19日發送緊急電郵給所有品牌，討論Prime Day夏季特賣活動，這說明亞馬遜開始擔心庫存問題。亞馬遜聯繫部分第三方批發商，以了解他們的物流可能會如何受到影響。這些商家銷售的狗鍊、蠟筆和其他產品，約占亞馬遜銷售量六成。

紐時檢閱一封亞馬遜近期發送給商家的電郵，當中寫道：「我們發現您的部分供應鏈流程可能仰賴中國。鑒於武漢肺炎疫情衝擊中國製造業和物流，我們與您聯繫，以了解您業務運作受到的影響。」

亞馬遜正成為一個研究案例，揭示零售巨擘如何克服疫情所帶來的不良影響，以及其他商家未來可能面臨的情況。已有十幾家企業表明會受到疫情衝擊，例如蘋果公司（Apple Inc.）本週下修財測，以及多家航空公司取消飛往中國的航班。

截至目前為止，零售商鮮少提及疫情會如何影響他們。法國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）18日表示，旗下中國430家門市的銷售活動並未停滯，至於供應鏈受到的影響還不明朗，但可能比其他企業受到的衝擊小。

去年的美中貿易戰可能無意間幫了部分大型零售商一個忙。當時許多公司自中國進口比平時更多的產品，以免受關稅影響。另有部分企業將生產作業移至越南或其他亞洲國家。零售商現在就有更多庫存和來自其他國家的供貨來源。

不過，根據富國銀行（Wells Fargo）上週發布的報告，若中國在未來幾週復工不順，大型商店可能在4月中前，就會面臨海綿、印表機墨水匣和美術用紙等日用品缺貨危機。中國是美國消費品最大供貨來源。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090221