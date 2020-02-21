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韓國武漢肺炎出現第2例死亡個案
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/100

鑽石公主號19名國人 搭乘政府安排包機起飛

最新更新：2020/02/21 19:20
爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號上20名台灣人，21日晚間搭政府安排的包機從東京羽田機場起飛。圖為華航包機於21日下午1時前往日本。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年2月21日
爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號上20名台灣人，21日晚間搭政府安排的包機從東京羽田機場起飛。圖為華航包機於21日下午1時前往日本。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年2月21日

（中央社台北21日電）爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號遊輪19日解除隔離，19名台灣乘客與一名前來指導的防疫醫師總共20人，今晚搭乘政府安排的包機從東京羽田機場起飛。

防疫資訊

鑽石公主號爆發俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。鑽石公主號船上原有22名台籍乘客及2名台籍遊輪員工，目前共有5人確診送醫，其餘19名台灣人從19日起連續3天分批下船。

截至今天午間，船上最後5名台灣人也順利下船，其中4人是乘客，1人是在船上表演的魔術師陳日昇。5人在下船後立即由駐日代表處安排的專車載到羽田機場。19日和20日下船的14名國人乘客則是從東京都內的飯店搭專車到羽田機場會合。

駐日代表謝長廷率駐日代表處人員到機場送機，代表處和機場管理單位協調，安排一個空間讓國人乘客休息。

一行人到羽田機場後先開始整理行李，稍微休息後，大約於當地傍晚6時許（台灣時間5時許）開始辦理出關手續，20人順利通關後陸續登機，這班包機晚上近8時（台灣時間晚上近7時）左右起飛，預計在台灣時間晚間10時30分抵達桃園機場。（編輯：林憬屏）1090221

▼鑽石公主號包機返台 圖解檢疫流程（點擊圖片看更多內容）

瀏覽更多照片（中央社製圖）
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