韓新天地教會群聚感染 教規生病也得上教堂

（中央社記者廖禹揚台北21日電）韓國今天武漢肺炎確診累計達204例，其中6成多與新天地教會有關。第31例病患發病前後4度上教會做禮拜，可能是大型群聚感染的原因之一，前信徒說，教義對出席禮拜規定相當嚴格，缺席恐遭強烈責罰。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情迅速擴散，韓國政府在掌握新天地教會信徒的動向及相關接觸史上似乎力有未逮。南韓聯合新聞通訊社報導，現已退出新天地教會的前信徒認為，政府不能只看新天地提供的資料，而是要快速掌握會方每天蒐集的「信徒出席現狀」等資料。

61歲的大邱女子18日確診感染，成為韓國武漢肺炎確診第31例，她在確診隔離前到處旅行，包括在發病前後各2度上教會做禮拜，導致新天地教會爆發至今最嚴重的群聚感染，經通報與新天地教會相關確診人數已達128例。

根據多名前信徒的說法，新天地教會以京畿道果川總部為中心，在全國主要城市有12個支派，12個支派都有自己的中心教會，旗下各有支會維持體系運作。

報導說，這些前信徒表示，新天地教會教導信徒每週三及週日都必須出席禮拜，為管控信徒出席狀況，進出禮拜堂時必須以指紋或手機QR code認證身分。若信徒無故缺席，會面臨「強烈訓斥」等責罰，若無法參與傳教，也必須繳交相當金額的罰金。

前信徒們異口同聲地說，因為必須徹底遵守教規，信徒即使在節日連假時返鄉，仍會到鄰近的教會出席禮拜，取得「認證」，這也可能使衛生當局更難掌握教徒的動向。因此，前信徒們認為，若能掌握教會內部資料，對當局的調查工作將有相當大的幫助。

韓國政府今天下午更新武漢肺炎確診數，較20日下午增加100例，總計達204例，其中與新天地教會相關的確診病患達到128例，超過6成。今天新增病例有許多是與被稱「超級傳播者」的第31例病患有關，使新天地教會成為韓國疫情一大源頭。（編輯：郭中翰）1090221