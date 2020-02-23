野火致碳庫存銳減 澳洲恐需斥210億元挽救

（中央社記者丘德真雪梨23日專電）澳洲2019至2020年森林大火造成碳庫（carbon stock）存量銳減。自然基金會估計，政府可能要花費澳幣10.5億元（約新台幣210億元），才能恢復所失去的碳庫額度。

世界自然基金會（World Wide Fund for Nature）於2月20日發表報告「燒毀的資產：2019-2020澳洲森林大火」（Burnt Assets: The 2019-2020 Australian Bushfires）指出，澳洲森林大火的損失不止建築物燒毀或農林業受損，大火造成的二氧化碳排放，也將形成經濟負擔。

報告提到，澳洲2019至2020年森林大火所造成的二氧化碳排放估計高達4億至7億公噸（tonnes）；與2019年6月以前12個月的全年二氧化碳排放5.3億公噸相比，實在不遑多讓。

報告指出不少生態學家擔心，由於大火和氣候變遷，再加上人們不斷將更多林地改變為其他用途（forest conversion），造成永久性的林木和物種數量下降，受影響的區域將不可能恢復原有的碳存量。

世界自然基金會澳洲分會經濟學家畢紹普（Josh Bishop）在報告中指出，目前將會有兩種可能發生的情況。第一，假設這次森林大火所造成的二氧化碳排放量是7億公噸，而到了2030年自然生態只回復90%，碳庫存額度淨損失7000萬公噸，換算成費用約澳幣10.5億至28億元（約新台幣210億至560億元），但實際碳補償交易金額將取決於當時的價格。

第二，假設森林大火所造成的二氧化碳排放量是4億公噸，而到了2030年自然生態回復只有95%的話，恢愎已損失的5%碳庫存額度成本約澳幣3億至8億元（約新台幣60億至160億元）。

畢紹普認為，不論到時候出現任何一個可能性，這些投資都是明智的，因為這些花費是為了要阻止氣候變遷，未來所帶來的好處將會超過成本。

畢紹普指出，澳洲要回復已損失的碳庫存額度，可以向其他國家購買，但費用往往較高；另一個辦法，是澳洲資助降低溫室氣體排放或以生物質（Biomass）來儲存碳量。

雖然澳洲於巴黎協定所承諾的減碳目標，並不包括控制森林大火所造成的碳排放量；不過，畢紹普建議，澳洲政府應該要帶頭處理這場數十年來最嚴重森林大火所造成的環境負擔。（編輯：韋樞）1090223