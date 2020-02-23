印尼武漢肺炎零病例 2個案旅遊出境後確診

（中央社記者石秀娟雅加達23日專電）印尼目前沒有武漢肺炎確診病例，日本放送協會（NHK）今天報導，一名日籍男子2月中旬去印尼旅行，返國後診斷確定感染武漢肺炎。這是近期第2起旅遊印尼後確診的案例。

根據印尼衛生部截至20日的統計，印尼共篩檢118起疑似案例，其中116例是陰性，其餘2例仍在等結果。

印尼媒體今天引述NHK報導，日本東京都政府22日宣布，一名60多歲男子感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。他12日因類似感冒症狀就醫，未診斷出感染肺炎後返家，13日上班，14日在家，15日和家人到印尼旅遊，19日返回日本後因呼吸困難就診，現在狀況危急。

東京都政府網站也公布東京一名60歲男子確診武漢肺炎的消息，表示他最初的症狀出現在12日，這名男子在出現症狀前14天內沒到過中國。新聞稿沒說他曾否到印尼旅遊。

這是近期第2起曾到印尼旅遊的外國旅客返國後確診事件。中國安徽省政府13日表示，一名晉姓男子在1月22日在從武漢搭機到印尼峇里島旅遊，1月28日從峇里島返回上海後，2月5日確診。

印尼衛生官員說，這名男子離開峇里島8天後確診，無法確定他是在峇里島感染或返回上海後才感染。（編輯：郭中翰）1090223