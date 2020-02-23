武漢肺炎義大利疫情延燒 確診病例破百2死

（中央社米蘭23日綜合外電報導）義大利武漢肺炎確診數今天突破百例，2人死亡，其中北部倫巴底大區確診數從昨天的54例增至89例。義大利政府稍早通過一系列緊急措施，盼藉此防堵國內疫情。（延伸閱讀：伊朗義大利旅遊疫情升至一級 日韓邊境管理研議中）

義大利北部倫巴底（Lombardy）大區區長方達納（Attilio Fontana）今天表示，倫巴底區2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例數從昨天的54例增至89例，使義大利武漢肺炎確診數突破百例。

此外，北部威尼托（Veneto）大區區長的發言人今天表示，威尼托區武漢肺炎確診病例數相較昨天增加7例，總數來到19例。

截至22日為止，義大利已有79起武漢肺炎確診病例，但這個數字持續增加當中。

義大利21日成為傳出國人因感染武漢肺炎不治的首個歐洲國家，促使10多個城鎮祭出封鎖措施。

一名78歲退休砌磚工人於威尼托大區因感染武漢肺炎不治，是義大利首起死亡例。倫巴底大區小鎮科多諾（Codogno）附近昨天又有一名77歲老婦不治。

義大利政府昨晚召開緊急因應會議，總理孔蒂（Giuseppe Conte）表示，義大利政府通過緊急命令，在武漢肺炎疫情爆發地區，除非有特殊被核准的狀況，現階段不允許進入或離開，當地的工作和群眾活動也必須暫時取消。

武漢肺炎已在全球造成2400多人死亡，另有超過7萬8000起確診病例，絕大多數病例都在中國。疫情目前已擴散到至少20個國家。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090223