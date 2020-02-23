武漢肺炎全球延燒 南韓疫情一次掌握

韓國政府23日將武漢疫情預警上調至最高等級「嚴重」，並強化應對措施。圖為韓國會計師考試試場檢疫人員引導考生進入考場。（韓聯社提供）

（中央社首爾23日綜合外電報導）韓國武漢肺炎確診病例今天新增169起，累計確診602例，僅次於中國及在日本的鑽石公主號郵輪確診人數，並有6人死亡。韓國總統文在寅宣布，把疫情預警上調至最高等級「嚴重」。（延伸閱讀：韓國確診增169例累計逾600例 政府擬檢測新天地教會信徒）

日本放送協會（NHK）報導，停靠在橫濱港的鑽石公主號郵輪再新增57例確診病例，目前船上總共691例確診。

●疫情發燒

韓國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）持續發燒，今天早上首先宣布確診死亡第4例為57歲男性，是清道大南醫院相關人員，防疫部門正在調查具體死因。

另外，今天下午宣布確診死亡第5例，是56歲女子，也是大邱市出現的首例確診死者。韓國聯合新聞通訊社報導，這位56歲確診女子在大邱慶北大學醫院負壓病房住院治療，今天下午2時40分病逝。

今天晚間又宣布確診死亡第6例，韓國中央防疫對策本部表示，59歲男子、韓國第55例感染武漢肺炎的確診患者死於東國大學慶州醫院。

根據中央防疫對策本部消息，第1和2例死亡病例均是清道大南醫院的住院患者。第3例死亡病例是一名41歲男性，被發現在廣尚北道慶州的自家中身亡，在他死亡後進行的冠狀病毒檢驗結果呈陽性。

韓國武漢肺炎確診病例今天新增169例，累計至602例，其中與新天地教會有關的有326例，約占54%。聯合新聞通訊社英文網報導，政府正嘗試追查出新天地教會所有成員並進行病毒檢測。

●政府因應

韓國政府方面，除文在寅宣布把疫情預警上調至最高等級「嚴重」外，韓國國務總理丁世均也在22日夜晚發表對國民談話表示，希望全體國民暫停宗教等室內聚集活動，或是人群密集的戶外活動，政府將根據法律和原則，嚴厲應對阻礙政府防疫工作、囤積居奇、聚眾集會等讓他人感到不安的行為。

韓國國防部長鄭景斗今天前往美國展開6天的訪美之旅。他將於24日（當地時間）在華盛頓與美國國防部長艾斯培（Mark Esper）會談，除討論3月初的韓美聯合軍演，還針對武漢肺炎疫情等交換意見。

另外，韓國部隊截至今天中午累計6人確診，韓國軍方升級管控措施，以防冠狀病毒疫情在營內傳播。包括南韓全體官兵從24日起，除用餐外，必須隨時佩戴口罩。並禁止訪問慶尚北道、大邱、首爾中區、全羅南道羅州等出現確診患者的地區。

●台灣調整旅遊警示

日本與南韓近日確診武漢肺炎急速增加，台灣中央流行疫情指揮中心宣布將日本與南韓旅遊警示調升為第二級的警示，旅客需對當地採取加強防護。

台灣外交部表示，韓國武漢肺炎疫情持續蔓延，外交部自今天起調整韓國旅遊警示為「黃色」，提醒國人特別注意安全並檢討應否前往。

●美國回應

日韓武漢肺炎確診病例近日快速增加，美國國務院與疾管中心今天同步升高日韓旅遊警示至第二級，表示日韓出現人傳人傳播情況，呼籲老人與慢性病患者考慮推遲不必要旅行。

●以色列做法

以色列衛生部指出，9名確診武漢肺炎韓國人日前曾旅遊以色列，呼籲曾與韓國遊客密切接觸者居家隔離兩週。

另外，有鑑於韓國武漢肺炎疫情升溫，以色列政府22日突然宣布全面禁止韓國公民入境，韓國外交部今天對此表示遺憾，並提出強烈抗議。

韓國聯合新聞通訊社報導，以色列政府於22日晚間約7時30分，宣布禁止來自韓國的所有韓國公民和外籍人員入境，包括當晚7時55分許抵達當地的大韓航空KE957號航班所有乘客。航班降落以色列特拉維夫的機場後，韓國等國乘客被拒絕進入以色列國土，所有韓國乘客因而乘坐當晚同一航班飛回韓國。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090223