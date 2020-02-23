武漢肺炎全球延燒 義大利疫情一次掌握

義大利武漢肺炎確診數23日突破百例，是目前歐洲武漢肺炎確診人數最多的國家。圖為義大利北部小鎮科多諾壟罩在武漢肺炎的陰影下，街道死寂一片。（法新社提供）

（中央社羅馬23日綜合外電報導）義大利武漢肺炎疫情發燒，確診數今天突破百例，是目前歐洲武漢肺炎確診人數最多的國家，並有2人死亡，義大利政府通過緊急措施防堵疫情。（延伸閱讀：武漢肺炎義大利疫情延燒 確診病例破百2死）

●確診破百

義大利武漢肺炎確診病例截至22日深夜案例激增至79例（含境外移入3例），義大利衛生當局非常憂心，原本認定的「零號病人」已被排除，仍找不出感染源。

不過，義大利北部倫巴底（Lombardy）大區區長方達納（Attilio Fontana）今天表示，倫巴底區2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例數從昨天的54例增至89例，使義大利武漢肺炎確診數突破百例。

此外，北部威尼托（Veneto）大區區長的發言人今天表示，威尼托區武漢肺炎確診病例數相較昨天增加7例，總數來到19例。

在死亡人數方面，根據法新社報導，義大利北部倫巴底大區（Lombardy）小鎮科多諾（Codogno）附近有一名77歲老婦不治。一天前一名78歲退休砌磚工人剛於鄰近的威尼托大區因感染武漢炎不治，是義大利首起死亡例。

●政府因應

面對疫情蔓延，義大利政府22日晚間召開緊急因應會議，總理孔蒂（Giuseppe Conte）表示，義大利政府通過緊急命令，在疫情爆發地區，除非有特殊被核准的狀況，現階段不允許進入或離開，當地的工作和群眾活動也必須暫時取消。

義大利政府並宣布，義大利學校將暫時取消所有國內或國外的校外教學行程。孔蒂表示，現階段還未考慮暫停申根簽證。

為避免疫情進一步擴散，北義倫巴底大區已宣佈所有大學停課到3月2日，疫區近日的足球賽也都延期。米蘭出現兩例確診案例，米蘭市長沙拉（Giuseppe Sala）呼籲民眾盡量減少不必要的社交活動。

世界衛生組織22日對義大利疫情表達憂慮，義大利是目前歐洲武漢肺炎確診人數最多的國家，且因尚未掌握感染源頭，讓疫情追蹤管控更加困難。

●疫情衝擊全義

義大利武漢肺炎疫情激增，讓原本不習慣戴口罩的義大利民眾也紛紛上街或上網瘋搶口罩。義媒報導，米蘭市區多數藥局口罩都已完售，一盒100枚包裝的口罩價格飆至100歐元（約新台幣3300元）。

義大利最大財經報「24小時太陽報」（Il sole 24 Ore）13日報導，義大利一家專門生產保護呼吸道的專業醫療口罩公司Dpi di Roma表示，公司10天內就把10年的口罩庫存用光，每天都接到數千萬片口罩的訂單。

受到武漢肺炎疫情衝擊，義大利北部小鎮科多諾（Codogno）宛如一座死城，街道死寂一片，商店大門深鎖。

年輕女子寶拉（Paola）昨晚行經車站附近空蕩的街道時告訴法新社：「這是座死城。我們覺得很可怕。大家都關在家裡，街上都沒人。」

●台灣提升旅遊疫情

武漢肺炎疫情未緩，台灣中央流行疫情指揮中心宣布，義大利旅遊疫情提升至第一級「注意」（Watch），日韓邊境管理則研議中。

流行疫情指揮中心建議赴當地旅客需遵守當地的一般預防措施，返國後自主健康管理14天。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090223