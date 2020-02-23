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武漢肺炎全球延燒 伊朗疫情一次掌握

最新更新：2020/02/23 22:30

（中央社杜拜23日綜合外電報導）伊朗武漢肺炎疫情蔓延，今天新增15起確診病例，總計已有43人感染，死亡人數則增至8人，成為中國以外感染武漢肺炎死亡人數最多的國家。

●感染源來自中國

伊朗衛生部長納馬基（Saeed Namaki）今天說：「病毒從中國傳至科姆市（Qom）。一名來自科姆市的商人死於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），他生前常去中國…往返中國和伊朗的直飛航班已停飛，但這名商人搭乘非直飛航班。」

納馬基敦促民眾避免前往科姆市。他在國營電視台上說：「很明顯，我們不建議前往科姆市或伊朗其他什葉派聖城。」

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）稍早宣布，境內新增15起武漢肺炎病例，總計有43人感染，死亡人數增至8人。

伊朗19日首度傳出武漢肺炎病例，當時有關當局宣稱，在首都德黑蘭以南什葉派聖城科姆，武漢肺炎奪走2名老人的性命。這是中東地區首次出現武漢肺炎死亡病例。

●關閉學校文化中心

死亡人數持續攀升，伊朗在22日已有5人因此喪命，是遠東地區以外，死亡人數最多的地方。伊朗下令，關閉學校、大學和文化中心。

今天新增的15起病例中，有8例都在科姆市。當局已關閉科姆市當地學校和宗教學院。位於首都德黑蘭和其他部分城市的學校也都關閉至25日。

武漢肺炎疫情引發政治效應，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天宣稱，伊朗敵人試圖藉由誇大武漢肺炎威脅，阻止民眾在21日的國會大選前往投票，但選民還是很踴躍。

●台灣提升旅遊疫情

武漢肺炎疫情未緩，台灣中央流行疫情指揮中心今天宣布，伊朗旅遊疫情提升至第一級「注意」（Watch），日韓邊境管理則研議中。

流行疫情指揮中心建議赴當地旅客需遵守當地的一般預防措施，返國後自主健康管理14天。

●伊拉克延長入境管制

在德黑蘭當局宣布新增15起武漢肺炎病例，且死亡人數達8人後，伊拉克總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）表示，伊拉克延長禁止來自伊朗的非伊拉克公民入境。

巴格達當局已於20日禁止來自伊朗的非伊拉克公民入境，禁令維持3天。馬帝昨晚表示，當局會延長實施禁令，但沒有明確說明會延長到何時。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090223

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