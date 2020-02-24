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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

鑽石公主號下船返國 以色列確診第2例武漢肺炎

最新更新：2020/02/24 08:27
以色列22日證實出現第2例武漢肺炎病例，是從豪華郵輪鑽石公主號返國後確診的第2名以色列人。以色列是在21日宣布首例確診。（共同社提供）
以色列22日證實出現第2例武漢肺炎病例，是從豪華郵輪鑽石公主號返國後確診的第2名以色列人。以色列是在21日宣布首例確診。（共同社提供）

（中央社耶路撒冷22日綜合外電報導）以色列今天證實出現第2例武漢肺炎病例，是從豪華郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）返國後確診的第2名以色列人。

以色列衛生部聲明表示，又有1名以色列乘客從鑽石公主號下船返國後，武漢肺炎採檢呈陽性反應。

防疫資訊

聲明說：「這名患者並非在以色列感染，人正在隔離中，並接受看管。」

以色列21日宣布首名確診病例。

這兩人隸屬獲准離開鑽石公主號的11名以色列籍乘客之列，最初採檢結果均呈陰性才搭機返國，並在落地後前往特拉維夫（Tel Aviv）附近的席巴醫療中心（Sheba Medical Center）接受14天隔離。

●南韓朝聖團有人確診 200名師生進行隔離

今天稍早，以色列當局剛下令近200名師生在家自主隔離，因為他們先前與檢驗出武漢肺炎的南韓觀光客有過接觸。

南韓新天地耶穌教會（Shincheonji Church of Jesus）信徒本月8日到15日在以色列朝聖，其中18人返國後驗出感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

以色列衛生部呼籲可能與這群南韓觀光客有接觸過的民眾自主隔離，包括和他們有過密切接觸、來自3所學校的180名學生和19名教職員。

教育部也公布這群南韓觀光客造訪過的詳細景點清單，下令任何和這群朝聖者有接觸過的民眾，都必須在家自主隔離14天。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1090224

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