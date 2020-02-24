武漢肺炎蔓延 韓國義大利伊朗病例暴增引擔憂

韓國24日上午9時全國累計763例武漢肺炎病例，成為中國以外疫情最嚴重的國家。圖為24日世宗市政府大樓使用熱像儀監測民眾體溫。（韓聯社提供）

（中央社首爾24日綜合外電報導）韓國、義大利及伊朗的武漢肺炎病例暴增後，各界今天益發擔憂源自中國的武漢肺炎將大流行，對世界各國造成破壞性和致命後果。

韓國政府23日宣布，將疫情預警升到最高的紅色警戒。圖為韓國衛生官員24日在首爾傳統市場消毒。（韓聯社提供）

●韓國

韓國今天上午9時通報，新增161起武漢肺炎確診病例，全國累計763例，死亡病例增至7例。南韓成為中國以外疫情最嚴重的國家。

韓聯社報導，截至今天上午已知有11名軍人確診感染武漢肺炎，為防疫情持續在軍中蔓延，約有7900人被隔離。

韓國政府昨天宣布，將疫情預警升到最高的紅色警戒，且全國幼稚園、小學和國高中延後1週開學。

●義大利

義大利截至今天凌晨武漢肺炎確診達到152例，已知有3起死亡病例，目前是歐洲疫情最嚴重的國家。

當局昨天封鎖11個疫情爆發城鎮後，今天在周邊地區祭出限娛令，暫停一切文化、娛樂、宗教、體育活動。米蘭、威尼斯等觀光重鎮首當其衝。

▲義大利米蘭一處教堂廣場上部分遊客已配戴口罩。

●伊朗

伊朗19日首度傳出有2起武漢肺炎病例，昨天證實增至43例，有8人不治，是東亞以外死亡病例最多的國家。伊朗大多數病例發生在首都德黑蘭以南的什葉派聖城科姆（Qom）。

伊朗已下令關閉14省的學校、大學和文化中心。鄰國伊拉克、土耳其、巴基斯坦紛紛關閉接壤伊朗的邊界，阿富汗也禁止兩國之間的空中及陸上交通。

▲21日伊拉克醫療小組在巴斯拉東南15公里處的兩伊邊境對伊朗來訪的旅行者進行檢查。

●中國

中國國家衛生健康委員會今天公布武漢肺炎病例統計，中國大陸23日新增確診409例，累計死亡病例2592例。中國除了湖北以外僅新增確診11例，再創新低。湖北新增確診病例398例，其中武漢就有348例。

香港累計74例，死亡2例；澳門確診累計10例。

中國國家衛生健康委員會24日公布武漢肺炎病例統計，中國除了湖北以外僅新增確診11例，再創新低。圖為湖北武漢亞心總醫院隔離病房。（檔案照片／中新社提供）

●其他國家

阿富汗衛生官員昨天通報，鄰近伊朗邊境的西部省分有3起疑似病例。

此外，加拿大衛生官員昨夜證實，安大略省多倫多市出現新的「推定」病例，一名女子檢測呈陽性。這是安大略省第4例，前3例患者現已沒事，檢驗都呈陰性。

加拿大卑詩省（British Columbia）已知有6例，最近一例是一名30多歲女子上週剛從伊朗回來。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1090224

▲2日阿富汗喀布爾的國際機場衛生服務工作人員檢查入境旅客。