武漢肺炎疫情延燒 義大利經濟雪上加霜恐陷衰退

（中央社羅馬24日綜合外電報導）義大利俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎病例急增，震撼全義。去年底已出現萎縮的義大利經濟恐因此陷入另一次衰退，成為2008年全球金融危機以來，第4度陷入衰退。

最新數據顯示，自從21日迄今，義大利已經通報超過220人確診感染新型冠狀病毒疾病，病例大多位於北部富庶的倫巴底（Lombardy）和威尼托（Veneto）區。

就跟普通流感一樣，高度傳染性的新型冠狀病毒肺炎專門找上身體虛弱、免疫力低下的人。同樣的道理也可以應用在疫情造成的經濟衝擊上。以國內生產毛額（GDP）來看，義大利的經濟積弱不振，容易受到影響。

身為歐元區第三大經濟體，義大利經濟從歐州貨幣聯盟成立伊始，就是19個成員國中成長最遲緩的國家。義大利在2008年全球金融危機期間，經濟萎縮9%，如今僅收復約近半失土。

義大利去年第四季經濟較前季萎縮0.3%，全年度經濟成長僅0.2%。經濟學家原本預期今年經濟可望稍微好轉。但這都是在新型冠狀病毒肺炎疫情爆發之前。

曾任義大利財政部首席經濟學家，目前是LC Macro Advisors負責人的康多諾（Lorenzo Codogno）如今預測首季GDP萎縮0.5%到1%之間，義大利將因此陷入2008年以來第4次的經濟衰退。

義大利股市今天也受到疫情大爆發拖累，收盤暴跌5.4%。

義大利、南韓等中國以外地區新型冠狀病毒肺炎病例激增，引爆全球賣壓，股市投資人開始評估這波疫情一旦演變成為流行病大盛行可能造成的衝擊，紛紛轉向避險資產，重創全球股市。

歐洲股市今天重挫，市值一天之內蒸發了4740億美元（約新台幣14兆4083億元）。

英國FTSE 100指數收盤重摔3.34%，法國CAC 40指數收盤大跌3.94%,德國DAX 30指數收盤慘跌4.01%。義大利、南韓和伊朗感染案例飆升，引爆全球股市賣壓，投資人紛紛轉向避險資產。

萬達（Oanda）資深市場經濟學家厄朗（Craig Erlam）說：「今天的重挫顯示市場沒料到這會在中國以外的地區變成嚴重議題。」

「這可以說是上個月掉以輕心的原因，因為大家普遍認為（疫情）會好轉，這種心態一點助益都沒有。」（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1090225