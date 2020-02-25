義大利防疫政策失靈加民風熱情 疫情急轉直下

義大利21日爆發武漢肺炎境內感染後，短短幾天成為全球確診案例第3多的國家。圖為一名戴着口罩的遊客在威尼斯嘉年華期間訪問威尼斯。（法新社提供）

（中央社記者黃雅詩羅馬特稿）義大利21日爆發武漢肺炎境內感染後，短短幾天超星趕日（不含鑽石公主號），成為全球確診案例第3多的國家。義國疫情為何一發不可收拾？世衛組織稱是個「謎」，但從義國的防疫政策和民情風俗仍有跡可循。

截至25日凌晨，義大利確診案例為230起，7人死亡。

義大利第一個錯誤是採取「禁航不禁人」的防疫措施。1月30日兩個從中國武漢來義旅遊的夫婦在羅馬確診後，義大利政府漏夜舉行記者會，宣布隔日起暫停中國所有直航班機入境。

表面看來，義大利是歐洲第一個對中國採取斷航嚴格措施的國家，實際上卻因沒有「機場檢疫」、「疫區入境隔離」等配套措施，依舊對病毒門戶洞開。相反地，由於疫區旅客都是透過一次或多次轉機入境義大利，讓義國海關更難預測旅客足跡，無法鎖定高危險族群施以必要的檢疫或隔離。

義大利政府此一倉促決策，曾被多個義國學者專家投書批評「毫無科學根據」，而且還錯將疫情不嚴重的台灣也納入禁飛名單，無視台灣透過各種管道據理力爭。

義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）當時打著「健康第一」的民粹口號，以英雄姿態占盡媒體版面，短短3周後防疫破功，立刻成了過街老鼠。

義國衛生部也在推特宣導一般人不用戴口罩的消息，但義國網友紛紛留言調侃，「就算想戴也買不到口罩啊」、「還不如宣布部長何時要引咎辭職」。

義大利第一個「禁航不禁人」的失誤，導致了第2個悲劇，迄今找不出感染源。

義大利境內感染首例的病人，恰好是個社交生活很活躍的38歲運動健將，他在大公司工作、參加大型路跑、餐會不斷，原本各界以為他是跟從中國返國的義籍友人吃飯而染病，反覆檢驗後此一論證被推翻，追尋感染源的調查陷入大海撈針。

另一個首例死亡的78歲義籍老人生活單純，當局把矛頭指向小鎮上僅有的8個中國人，其中雖有幾人剛從中國回來，但8人檢驗後都是陰性。因此到底誰是義大利境內感染的源頭，是從疫區過來的遊客、義大利人或中國人？義國政府目前尚無頭緒，更遑論追蹤感染源的足跡施以隔離。

義大利疫情擴張快速的第3個原因，不少人認為跟民情風俗有關。義大利是熱情、家庭連結親密的民族，友人見面會先互親臉頰，週日家族常會舉行大型聚餐，最近恰好又遇上嘉年華節慶，大批民眾在廣場遊行、觀賞表演，都可能成為群聚感染的溫床。

不過跟中國起初因為隱匿疫情造成大流行的情況相比，義大利處理疫情的優點是資訊非常透明，義大利媒體除了連日馬拉松式即時更新疫情，社群媒體的傳播也很自由發達，民眾可以透過網路獲得許多一手消息。現在義國民眾只能祈禱亡羊補牢、猶未晚矣，可以盡快為這波突如其來的疫情噩夢找到停損點。（編輯：陳惠珍）1090225