印尼官員否認日本病例 媒體質疑說法令人困惑

印尼衛生部疾病管制及預防局秘書長艾瑪德（左一）指出，在日本確診武漢肺炎、曾旅遊印尼的男子，不是感染武漢肺炎，而是SARS-CoV-2。印尼媒體指出，他的說法令人困惑。圖為艾瑪德17日出席一場記者會。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年2月25日

（中央社記者石秀娟雅加達25日專電）一名日本男子日前從印尼旅遊返國後確診武漢肺炎，不過印尼官員指他感染的不是武漢肺炎（COVID-19），而是SARS-CoV-2，兩者不同。印尼媒體質疑，官員說法令人困惑。

日本放送協會（NHK）23日報導，一名60多歲的東京男子在19日確診感染武漢肺炎。報導說，他12日因類似感冒症狀在日本就醫，當時並未診斷出肺炎，15日和家人到印尼旅遊，回到日本後，19日因呼吸困難就醫而確診。

印尼衛生部疾病管制及預防局秘書長艾瑪德（Achmad Yurianto）昨天對媒體說，日本男子感染的是SARS-CoV-2（severe acute respiratory syndrome coronavirus 2），而非武漢肺炎（COVID-19），這兩者是不同的。

世界衛生組織（WHO）在11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。根據WHO網站，國際病毒分類委員會（International Committee on Taxonomy of Viruses，ICTV）將造成武漢肺炎的病毒命名為SARS-CoV-2。

WHO網站說明，ICTV稱導致武漢肺炎的病毒為SARS-CoV-2，是因這個病毒的基因與造成2003年SARS疫情的病毒基因有關，但兩個病毒不同。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，根據WHO，COVID-19是疾病名稱，SARS-CoV-2是病毒名稱，媒體因此詢問艾瑪德為何認為兩者不同。

根據雅加達郵報，艾瑪德說，他相信兩者是不同的，因為之前停泊在日本橫濱的郵輪鑽石公主號上有78名印尼船員受到感染，日本一直都稱他們得到武漢肺炎，並沒有說他們篩檢SARS-CoV-2的結果是陽性。

雅加達郵報報導，艾瑪德說，現在爆發的疫情是武漢肺炎，他從專家得知，武漢肺炎和SARS CoV-2不同，兩者的相異處達百分之七十。

印尼羅盤報（Kompas）報導，艾瑪德說，他知道他的說法不同於WHO網站的說明。他並非意在質疑武漢肺炎與SARS-CoV-2兩者是否相同，重要的是要保持警覺，該名男子曾到峇里島，已請峇里島相關單位追查與他有接觸的對象。

印尼聲音報（Suara）指出，艾瑪德的說法令人困惑。聲音報訪問印尼肺部疾病醫師協會會長阿古斯（Agus Dwi Susanto）。阿古斯說，武漢肺炎與SARS-CoV-2指的是同一件事，武漢肺炎是疾病名稱，造成這個疾病的病毒是SARS-CoV-2。

聲音報問阿古斯，是否艾瑪德提供錯誤資訊，阿古斯不願評論。

根據印尼衛生部資訊，印尼截至昨天有130名疑似病例，126例的篩檢結果為陰性，另外有4例還在等待檢測結果。（編輯：王永志）1090225