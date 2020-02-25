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伊拉克新增4起武漢肺炎病例 出自同一家庭

最新更新：2020/02/25 21:33

（中央社巴格達25日綜合外電報導）伊拉克當局今天證實新增4起武漢肺炎病例，病患出自一個赴鄰國伊朗旅行後返國的伊拉克家庭。伊拉克確診感染人數因此增至5人。

衛生部表示，這4人目前在首都巴格達（Baghdad）北方的石油產區吉爾庫克（Kirkuk）接受隔離。

伊拉克昨天證實境內出現首宗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例。病患是在伊拉克南部納加夫市（Najaf）一家什葉派神學院讀書的伊朗人。

伊朗累計有16人因武漢肺炎而死，成為疫情源頭中國以外死亡人數最多的國家。伊拉克上週已禁止民眾往來伊朗。

伊拉克除關閉與伊朗的陸地邊界，僅留下讓伊拉克人檢疫後返國的通道；伊拉克國籍航空公司也暫停前往伊朗的航班。

伊拉克衛生部今天稍早另宣布加強對抗武漢肺炎疫情措施，呼籲國民避免舉行慶典和大型集會。衛生部還說，納加夫市中小學與大學將關閉10天，同時警告若非必要別到當地旅行。

衛生部也宣布新禁令，禁止來自泰國、韓國、日本、義大利與新加坡等國家的非伊拉克人入境。

伊拉克先前已關閉與科威特的陸地邊界，並禁止來自中國的非伊拉克人入境。（譯者：楊昭彥/核稿：徐崇哲）1090225

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