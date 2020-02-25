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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情13/100

武漢肺炎日本蔓延 名古屋北海道熊本共新增9例

最新更新：2020/02/25 22:24
日本共同社今天報導，名古屋市、北海道及熊本市今天都新增2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診病例，共計新增9例。圖為北海道札幌薄野商圈25日人潮已較平日少。（共同社提供）
日本共同社今天報導，名古屋市、北海道及熊本市今天都新增2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診病例，共計新增9例。圖為北海道札幌薄野商圈25日人潮已較平日少。（共同社提供）

（中央社東京25日綜合外電報導）日本共同社今天報導，名古屋市、北海道及熊本市今天都新增2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診病例，共計新增9例。

名古屋市的3例確診為兩名70多歲女性及一名40多歲女性，3人因發燒症狀21日至23日就醫，今天確診感染武漢肺炎。

市方表示，2名70多歲女性，先前從夏威夷返日，可能與同市確診的60多歲女性接觸過；40多歲女性案例則可能與先前確診的50多歲女性接觸過。

北海道與札幌市今天也宣布新增5例確診，包括札幌市一名60多歲女性、旭川市一名20多歲女性、鄂霍次克地區一名20多歲男性、上川地區一名60多歲男性、釧路地區一名70多歲男性。

札幌市方表示，市內確診的60多歲女性為日本國籍，曾與70多歲的主婦朋友有過密切接觸，這名主婦已接受採檢，正等候結果出爐。這名70多歲主婦22日曾與已確診的70多歲男性上班族接觸。

熊本市則出現第5例確診，今天確診的60多歲女性是熊本縣內首例確診女性護理師的母親。市方表示，這名60多歲女性在女兒確診後檢驗結果呈陰性，今天早上因發燒到37度就醫，再次採檢後呈現陽性。

市方也透露，這名女性在熊本市民醫院擔任洗碗工，最後一天上班是20日，之後都在家待命，丈夫為50多歲上班族，採檢結果尚未出爐。

報導指出，連同今天新增確診例，北海道累計35例，愛知縣累計20例，熊本累計5例。（譯者：廖禹揚/核稿：劉學源）1090225

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