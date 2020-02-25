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武漢肺炎防疫 日本政府敲定防疫基本方針

最新更新：2020/02/25 22:30

（中央社東京25日綜合外電報導）因應2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情，日本首相安倍晉三今天召開對策本部會議，敲定疑似患者收治、強化醫療機構及企業團體防疫措施等基本方針，希望盡可能降低死亡率。

日本共同社報導，安倍晉三23日要求內閣為減少武漢肺炎重症患者擬定醫療體制整備相關基本方針，24日召開專家會議，今天又再召開對策本部會議，正式敲定基本方針。

安倍在會中表示，國內已有部分地區出現感染途徑不明的確診案例，抑制確診數增加的速度，對防止未來大規模疫情擴散是相當重要的工作。

報導提到，基本方針指出，在確診數大幅增加地區，將以劃分不同診療時間與分流等措施，開放一般醫療機構收治疑似感染患者，並要求地方政府明定優先收治重症患者的醫療機構，明確分工。

基本方針也提及，會預備病床與人工呼吸器，並要求症狀輕微患者在家療養，避免醫療資源浪費及院內感染擴大。

政府也要求企業或團體於出現有發燒症狀的職員時，強化相關請假、離峰出勤、遠距工作等防疫措施。

此外，安倍晉三在會議中表示，應北海道知事要求，今天派遣傳染病專家等組成的對策小組，前往確診案例快速增加的北海道提供協助。（譯者：廖禹揚/核稿：劉學源）1090225

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