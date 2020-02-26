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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情11/100

美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報

最新更新：2020/02/26 09:21
美國武漢肺炎確診增為57例，其中40人是鑽石公主號遊輪的返美乘客，美國政府目前苦於找不到安置大量病患的醫療院所。圖為鑽石公主號返美包機。（檔案照片／美聯社）
美國武漢肺炎確診增為57例，其中40人是鑽石公主號遊輪的返美乘客，美國政府目前苦於找不到安置大量病患的醫療院所。圖為鑽石公主號返美包機。（檔案照片／美聯社）

（中央社記者周世惠舊金山25日專電）美國武漢肺炎確診人數增為57人，但美國政府目前苦於找不到安置大量病患的醫療院所，預警各社區醫院要立即投入對可能爆發大流行做準備和部署。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資訊，俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續蔓延，鑽石公主號遊輪上的返美乘客中，有40名確診感染，加上先前武漢撤僑的美國班機有3人確診、12起與中國旅遊史相關的確診病例和2起人傳人的案例，美國確診感染的人數從上週的34人增加為57人。

加州曲維斯空軍基地（Travis Air Force Base）和德州拉克蘭空軍基地（Joint Base San Antonio-Lackland）是鑽石公主號300多名美國乘客被安排接受隔離檢疫的地方。

值得注意的是，雖然美國國防部要求在軍事基地隔離的確診民眾必須送往醫院，但卻苦於無處可送；而州政府提案轉診的醫院則遭地方政府拒絕。

信使報（The Mercury News）今天報導，美國衛生及公共服務部點名阿拉巴馬州的聯邦緊急事務管理局國內應變中心接收來自兩個軍事基地的2019年冠狀病毒疾病確診病例，但阿拉巴馬州政府拒絕。

加州衛生官員計畫把在曲維斯空軍基地檢測陽性的民眾遷移到400多哩遠，占地更大、位在南加州橙縣科斯塔梅薩（Costa Mesa）的錦繡發展中心（Fairview Developmental Center），那裡原是由政府管理的精神疾病治療中心，目前閒置中。

科斯塔梅薩市政府提起法律訴訟，以照顧自身居民的健康為由，拒絕這項遷移案，昨天並獲一位聯邦法官支持，決定花更多的時間進行討論。

「別把我們的城市變成另一個武漢」、「我們的城市對新型冠狀病毒說不」。科斯塔梅薩市居民舉牌抗議，引發不同評論。

約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security ）醫生唐納 （Eric Toner）表示，病人應該在社區的醫院接受照顧，未來有更多感染病例時，病人沒有選擇。

唐納建議：「所有醫院應該要檢視相關規範與流行病的操作計畫，教育和訓練醫療人員，練習、練習再練習，而且今天就要開始做。」（編輯：周永捷）1090226

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