因應武漢肺炎快速變化 舊金山宣布進入緊急狀態

（中央社舊金山25日綜合外電報導）美國加州舊金山宣布進入地方緊急狀態，以因應武漢肺炎疫情，儘管當地並未傳出確診病例，市長仍表示有必要加緊準備，因應快速變化的疫情。

路透社報導，舊金山是加州第4大城，地方政府表示，宣布進入緊急狀態的目的是升高防疫準備度，並提升民眾的防疫意識，讓他們了解武漢肺炎有可能擴散到當地。

舊金山市長布里德（London Breed）發布聲明說：「即使目前舊金山居民確診病例掛零，全球疫情快速變化之下，我們需要加緊準備。」

武漢肺炎疫情全球升溫，更多國家通報確診病例後，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天以國內預期出現社區傳播為由，呼籲公民做好防疫準備。

美國目前有57起確診病例：國內確診14起，其中多與旅遊相關，僅2起為人傳人；從湖北搭包機返美確診有3人；鑽石公主號遊輪包機返美的感染病例有40。

國家廣播公司新聞網（NBC News）灣區地方台報導，舊金山並無確診病例，但當地醫院在治療3名來自別郡的武漢肺炎患者。（譯者：黃靖貽/核稿：蔡佳敏）1090226