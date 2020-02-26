蘋果攜手嬌生 透過Apple Watch及早預防中風

（中央社舊金山25日綜合外電報導）嬌生集團（Johnson & Johnson）今天宣布將與蘋果公司（Apple）合作，研究如何利用iPhone的App以及Apple Watch及早偵測65歲以上長者的心房顫動，進而預防中風。

蘋果去年的「心臟研究」（Heart Study）探究穿戴裝置對辨識潛在心臟問題扮演何種角色，發現Apple Watch可正確偵測心房顫動。心房顫動是最常見的心律不整。

由於嬌生為全球首屈一指的醫療器材商及製藥公司，嬌生蘋果這項名為「心臟線」（Heartline）的合作計畫，意義更形重大。

嬌生科技總監史托費爾斯（Paul Stoffels）表示：「我們帶來的是非常大規模的臨床研究能力。」他說，研究目標是在超過兩年的長期追蹤期內，追蹤15萬名參與者。

此項合作計畫也可觸及與蘋果心臟研究的對象40萬人，但因受試者超過一半在40歲以下，也就是原本心房顫動風險就低的族群，研究成果遭醫療專家質疑。

而嬌生蘋果合作計畫鎖定的則是較高風險族群。

主導這項研究計畫的嬌生醫學事務副總監柏頓（Paul Burton）表示，患有心房顫動的病患，有70%在65歲以上：「我們這裡試著明確回答這個問題：如果使用穿戴技術再加App，能不能降低中風或死亡風險？」

嬌生蘋果合作計畫開放「聯邦醫療保險」（Medicare）超過4000萬註冊者參與，會隨機指派受試者研究形式，有的只使用iPhone的App，有的則是App和可拍攝心電圖的Apple Watch合用。

「聯邦醫療保險」（Medicare）本身就是提供65歲以上長者與殘疾人士參加的公營保險。

如果受試者指派到使用Apple Watch的研究，可自行購買供個人使用，或免費借用。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090226