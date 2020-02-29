日本東北地區首例武漢肺炎 郵輪乘客陰性轉陽性

（中央社台北29日電）日北東北地區今天出現武漢肺炎首起確診病例，患者住在仙台市。仙台市政府指出，患者是70多歲的男性，曾搭乘豪華郵輪鑽石公主號，先前因檢測呈陰性而下船，但今天卻確診為陽性。

共同社報導，仙台市政府表示，這名患者在郵輪上的檢測呈陰性，於20日下船，28日上午出現低燒和喉嚨痛等症狀，之後在市內醫療機構接受檢測，29日早晨確診為陽性。目前患者住院中，但並非重症狀態。

由於栃木縣、德島縣等地也相繼出現郵輪乘客在船上檢測呈陰性，但下船後確診的情況。仙台市長郡和子對此表示：「非常擔心。希望厚生勞動省認真驗證。」

報導提到，這名男性患者的一名家人是密切接觸者，也接受了檢測，但結果為陰性。仙台市今後將確認是否有其他密切接觸者。

這名男性患者20日下船後，戴口罩乘坐新幹線和普通鐵路回家。據稱他除了出門購買食材以外都待在家中。

宮城縣當局表示，鑒於這起感染病例，將再次檢測居住縣內的其餘8名郵輪乘客。

截至目前，日本境內至少已有超過200起武漢肺炎確診病例，死亡人數為5人；至於鑽石公主號郵輪確診病例則逾700人，並有6人死亡。（編輯：陳家倫/陳彥鈞）1090229