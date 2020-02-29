四旅客出境後確診 印尼零病例遭質疑官員反駁

（中央社記者石秀娟雅加達29日專電）馬來西亞和紐西蘭分別新增武漢肺炎患者都到過印尼，使曾來訪印尼出境後旅客確診增加為4人。印尼境內仍無確診。面對質疑篩檢病毒能力，印尼官員重申依世界衛生組織標準。

根據紐西蘭衛生部28日的新聞稿，首名確診個案為60多歲的紐西蘭女性。她從伊朗返國途中到峇里島轉機，26日抵達奧克蘭。

澳洲國家廣播公司（ABC）今天報導，這名乘客搭乘的阿聯酋航空（Emirates Airline）指出，在峇里島轉機時，乘客必須下機等候。ABC指出，女乘客在機場停留1小時40分鐘，但印尼回覆ABC詢問時指出，轉機乘客都沒離開飛機，不清楚該女乘客狀況，並稱相關報導是謠言。

馬來西亞28日出現第24名確診患者。根據馬來西亞官方網站，她是在馬來西亞工作的日本女性，41歲，她一月曾回日本，2月初到過印尼。

印尼先前已有兩起旅客出境後確診案例。一名日本男子2月中到峇里島旅行，返國後確診。一名中國男子一月下旬到峇里島旅行，返國後確診。

武漢肺炎爆發至今兩個月，印尼官方資料顯示，共篩檢136人，皆排除感染。

澳洲雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）多次報導，印尼人口約2億7000萬，篩檢個案比鄰國低許多。該報26日的報導指出，人口約560萬的新加坡已做過超過1200次檢驗，人口約3100萬的馬來西亞超過1000次，人口約2500萬的澳洲超過4000次。這些數字包括同個案的重複篩檢。

武漢肺炎蔓延區域不斷擴大，外界關切印尼的官方紀錄是否反應實情。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）28日接受澳洲3AW電台訪問時，被問到這個問題。主持人說，印尼這個現象似乎有點奇怪，他問莫里森是否相信。

根據訪問內容，莫里森說，這是印尼篩檢能力的結果。主持人追問，是否可能已有感染，但沒有被篩檢出來。莫里森說，印尼的國土很大，有很多島嶼，很難給絕對正確的數字。莫里森也說，他這樣說無意對印尼有任何不敬，印尼與澳洲的衛生系統不同，提供正確數字的能力也不同。

關於莫里森的談話，雪梨晨驅報取得印尼衛生部疾病管制及預防局秘書長艾瑪德（Achmad Yurianto）的回應。根據報導，艾瑪德說，「我們非常認真。不要用澳洲的標準。印尼不是澳洲。澳洲不是印尼」、「情況不同，我們是否正確（篩檢病毒），最好是問世界衛生組織（WHO）的看法」。

艾瑪德今天對中央社指出，感謝所有國家關心印尼的防疫狀況，「自2011年出現中東呼吸症候群（MERS）後，我們就建立起防疫架構，我們對防疫的準備是組織化的、運作良好的」，武漢肺炎爆發後也再度強化防堵病毒於境外。

雪梨晨驅報日前曾報導，外界質疑印尼在檢體運送至實驗室過程中是否以適當方式冷藏保存。艾瑪德對此指出，「從檢體的收集、運送到實驗室、實驗室接收、到篩檢，程序都經WHO駐印尼人員檢查，符合WHO的規定」。

艾瑪德2月初回覆中央社詢問時指出，印尼由3個機構篩檢2019新型冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎），都經WHO認證，依WHO的標準篩檢，包括位於雅加達的衛生部國家健康衛生研究院的生醫中心（Balitbangkes）和艾克曼生醫研究院（Lembaga Biomedis Eikman）以及位於東爪哇泗水（Surabaya）的愛爾朗加大學（Airlangga University）的熱帶疾病研究中心。

印尼篩檢的個案少，印尼醫生謝拉（Shela Putri Sundawa）28日投書雅加達郵報（Jakarta Post），呼籲小心疏忽掉的案例。她說，已有案例顯示武漢肺炎出現無症狀傳染，印尼目前仍以臨床症狀來決定是否篩檢是不夠的。

武漢肺炎爆發後，印尼2日自武漢撤回238名僑胞，加上前往撤僑的人員，總共286人。他們在隔離觀察兩週後，15日結束隔離返家。印尼官方指出，因被隔離者都沒有症狀，沒有必要篩檢。這個說法當時也獲得WHO駐印尼代表巴拉尼塔蘭（Navaratnasamy Paranietharan）的背書。

但謝拉說，因檢測試劑有限且昂貴，政府不對去過或曾住武漢的人篩檢，是可以理解的，但有可能會帶有病毒、卻未被檢測的案例，可能散播病毒。

謝拉提到，對於可能爆發的武漢肺炎感染，印尼的準備不足。對於肺炎案例，醫生通常直接用抗生素治療，而沒有先評估起因是細菌或病毒感染。大部分印尼醫院都沒有做病毒測試，這也讓因病毒感染肺炎的診斷更為困難。

她接著說，一般狀況下，用抗生素治療病毒性肺炎是可以的，因病毒感染肺炎的患者接著會面臨細菌性肺炎的風險，然而，在爆發病毒感染的時候，例如現在的武漢肺炎病毒，診斷是否受到病毒感染就非常重要，這不只是關係到用抗生素治療與否，而是關係到是否需隔離病人的問題。

她說，治療呼吸道問題時如果仍不考慮感染是否因病毒而起，「我們會錯失對2019新型冠狀病毒的診斷」，造成傷害大眾健康的風險。

印尼媒體近期報導兩起疑似武漢肺炎患者的死亡案例。一名和家人住在印尼巴淡島（Batam）的新加坡籍61歲男子20日自新加坡回到印尼後，住進巴淡島的醫院，2天後病逝。另一名37歲的印尼籍男子12日自西班牙經杜拜返國後，住進中爪哇三寶瓏（Semarang）的醫院，23日病逝於隔離病房。

印尼官方否認兩人是因武漢肺炎病逝，但有些民眾有所質疑。

關於37歲的印尼男子個案，印尼官員第一時間沒有說明他的病逝原因，只說不是武漢肺炎。衛生部長普蘭多（Terawan Agus Putranto）27日對媒體說，男子是因流感（H1N1）病逝，兩次以聚合酶鏈鎖反應（polymerase chain reaction，PCR）篩檢是否受武漢肺炎病毒感染，結果都呈現陰性。

印尼媒體報導，這名男子的大體運送至火化前，以塑膠包覆。醫院人員指出，這是為避免病毒散播。相關報導在社群網站引起討論。羅盤報（Kompas）報導在官方臉書有500多則的留言，有人說，官員已證實他是感染H1N1，希望印尼繼續受神的庇佑，不會有武漢肺炎病毒入侵。也有人質疑，希望政府對民眾說實話，不要只說印尼是安全的，但事實上卻是相反。（編輯：王永志）1090229