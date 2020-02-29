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防疫 澳洲對經伊朗入境外籍人士祭出禁令

最新更新：2020/02/29 17:36

（中央社墨爾本29日綜合外電報導）由於伊朗的武漢肺炎疫情持續升級，澳洲政府今天表示，自明天起，將對剛去過伊朗的外籍人士祭出入境禁令。

澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）今天表示，從明天開始，經由伊朗前來澳洲的外籍人士須在第3國待滿14天才能入境；「現階段可能有很多未被檢測出的病例，而這些病患在離開伊朗時，不會被攔截發現。」

至於澳洲公民與澳洲永久居民若從伊朗返回澳洲，則必須自我隔離14天。此外，針對澳洲民眾前往伊朗的忠告也提升為「請勿前往」。

澳洲衛生當局今天證實，一名63歲的澳洲女性日前從伊朗返回澳洲後，被確診感染武漢肺炎，如今全澳已經出現25起病例。

另據澳洲廣播公司新聞網（ABC News），澳洲當局正設法聯繫多達40名曾在黃金海岸一家沙龍被這名63歲美容師做臉的顧客。

這名63歲的美容師24日從伊朗返回澳洲時，並沒有任何症狀，直到27日才感到不適。

澳洲廣播公司新聞網表示，截至目前，伊朗官方已通報388起武漢肺炎確診病例，並有34人死亡，死亡率僅次於中國。英國廣播公司（BBC）引述醫院消息指出，伊朗的實際死亡病患可能在200人以上。（譯者：陳家倫/核稿：張佑之）1090229

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