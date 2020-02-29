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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情1/100

伊朗多位高官確診武漢肺炎 國會議員染病不治

最新更新：2020/02/29 20:10
伊朗衛生部發言人賈漢普爾29日表示，境內又有9名武漢肺炎患者不治，全國死亡數達到43人，累計確診病例數也來到593例。圖為伊朗民眾戴口罩。（法新社提供）
伊朗衛生部發言人賈漢普爾29日表示，境內又有9名武漢肺炎患者不治，全國死亡數達到43人，累計確診病例數也來到593例。圖為伊朗民眾戴口罩。（法新社提供）

（中央社杜拜29日綜合外電報導）伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）今天表示，境內又有9名武漢肺炎患者不治，全國死亡數達到43人，累計確診病例數也來到593例。包括副總統等多位高層官員日前相繼確診，今天傳出有國會議員不治。

賈漢普爾向伊朗國營電視台表示：「很不幸地，過去24小時有9人死於冠狀病毒，目前全國死亡數已有43人。從昨天起，新增確診病例有205例，使全國累計確診數來到593例。」

另外，伊朗媒體今天報導，剛於2月21日國會選舉中當選的議員達斯塔克（Mohammad Ali Ramazani Dastak），也因感染武漢肺炎而在今晨不治，據傳他在數天前檢測呈陽性反應。

伊朗武漢肺炎疫情持續延燒，日前傳出衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）、副總統艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）等高官相繼確診，甚至伊朗前駐教廷大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi）也感染武漢肺炎過世。

伊朗學生通訊社（ISNA）報導，由於疫情蔓延，伊朗國會下週將休會。國會議員瓦基里（Mohammad Ali Vakili）表示，預算審查將延後，可能延一星期。

在中國湖北省武漢市爆發的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延全球，世界各國已有8萬5000多起確診案例，其中有超過2900人喪命。目前伊朗的死亡人數在全球僅次中國（2835人）。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）1090229

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