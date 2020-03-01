更多編輯台推薦新聞：
第33案確診武漢肺炎男子 曾遊大阪富山搭JR
生活

第33案確診武漢肺炎男子 曾遊大阪富山搭JR

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

北捷台北車站試辦測乘客體溫 38度以上拒載
生活

北捷台北車站試辦測乘客體溫 38度以上拒載

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽
專題

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎 川普證實美國本土首起死亡例

最新更新：2020/03/01 06:29

（中央社記者江今葉華盛頓29日專電）美國總統川普今天證實美國境內首起武漢肺炎死亡病例，為華盛頓州的50多歲女性。副總統彭斯也宣布，鑑於義大利與韓國疫情擴散快速，對兩國祭出非必要勿前往最高旅遊警示。

川普今天中午突然透過官方推特宣布，將在白宮召開記者會，說明2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）最新狀況。不久後美國媒體即以快訊報導，華盛頓州出現首起美國境內武漢肺炎死亡病例。

川普在記者會上也親自證實此事。他表示，目前全美境內發現的武漢肺炎確診病例達22例，其中一位現年50多歲、居住在華盛頓州、屬於醫療高風險的女性，不幸於昨晚過世。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）隨後也指出，無法查明這名病患的接觸史與旅遊史。但他強調，目前美國民眾的公衛風險仍很低。

川普坦言，美國境內可能會有更多病例發生。但他請民眾保持冷靜，繼續原有的日常生活，沒有理由恐慌。他也透露，將在3月2日與多家製藥公司代表於白宮會晤，討論加速疫苗開發。

鑑於武漢肺炎疫情全球快速蔓延，川普也宣布祭出更多旅遊禁令。

防疫總指揮、副總統彭斯（Mike Pence）隨後說明指出，原先就已經是禁止前往的伊朗，將擴大旅遊限制到過去14天曾前往伊朗旅遊的所有外國公民禁止入境。

同時，美國國務院也升高對義大利與韓國的旅遊警示至最高的第4級，呼籲美國公民非必要勿前往這兩國疫情嚴峻地區。

位於美國南方的墨西哥雖然確診病例仍屈指可數，但川普表示考慮祭出邊境管制。（編輯：劉學源）1090301

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報