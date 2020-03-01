找不出感染源 美國疑似社區感染集中在西部

（中央社記者周世惠舊金山29日專電）美國疑似社區感染的病例多集中在美西的太平洋沿岸，舊金山灣區通報2起，俄勒岡州一起，華盛頓州有多起初步檢測陽性、但需待美國疾病管制暨預防中心（CDC）確認。

美國一週來公布疑似社區感染的案例多集中在西岸；第一例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的死亡案例是一位沒有旅遊史、感染源不明的50歲男子，他住在華盛頓州人口最多的金恩郡（King County）。金恩郡人口約220萬，約占華州人口3成，郡內有西雅圖。

北加州有兩起疑似社區感染案，第一起在加州大學戴維斯分校醫學中心（UC Davis Medical Center）治療，這名苦等11天才確診的女子來自索拉諾郡（Solano County），距離加州首府沙加緬度不遠。

這個病例使3位以醫護身分到醫院工作的大學生隔離，他們3人是室友，其中一人有感染症狀，尚待檢測結果；院內另有100多名醫護人員返家隔離。

北加州另一起疑似社區感染也是一名確診女子，目前在山景市（Mountain View）埃爾卡密諾醫院（El Camino Hospital）治療。山景市是搜尋引擎谷歌公司（Google Inc.）總部所在地。

俄勒岡州昨天宣布來自波特蘭附近一所小學的教職員確診，基於「萬分謹慎」，小學將停課到3月4日，學區表示此例的工作與小學生沒有接觸，但因為有多位校內員工前往探病，他們都必須檢疫隔離14天。

華盛頓州還通報州內至少有4名初步檢驗確診病例，有2例來自柯克蘭（Kirkland）一家長照中心、一例來自金恩郡（King County）曾至南韓旅遊的婦女，以及一名來自史挪合米許郡（Snohomish County）、感染源未知的高中生。華盛頓州表示，這些案例仍待疾病管制暨預防中心確認。（編輯：郭中翰）1090301