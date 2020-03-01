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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情6/100

泰國武漢肺炎死亡首例 病患逝前再驗已無病毒

最新更新：2020/03/01 16:18
泰國1日宣布首起武漢肺炎病患死亡案例，一名35歲的泰國男子先得了登革熱又感染武漢肺炎，治療一個月後死亡，但死前再驗已無武漢肺炎病毒，因此確切死因仍待檢驗。圖為曼谷民眾戴口罩防武漢肺炎。（路透社提供）
泰國1日宣布首起武漢肺炎病患死亡案例，一名35歲的泰國男子先得了登革熱又感染武漢肺炎，治療一個月後死亡，但死前再驗已無武漢肺炎病毒，因此確切死因仍待檢驗。圖為曼谷民眾戴口罩防武漢肺炎。（路透社提供）

（中央社記者呂欣憓曼谷1日專電）泰國今天宣布首起武漢肺炎病患死亡案例，一名35歲的泰國男子先得了登革熱又感染武漢肺炎，治療一個月後死亡，但死前再驗已無武漢肺炎病毒，因此確切死因仍待檢驗。

泰國疾病管制局局長素望猜（Suwanchai Wattanayingcharoenchai）上午在記者會中表示，這名男子先感染了登革熱，接著才確診得了武漢肺炎，因此從私人醫院轉送到曼谷專門收治2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的邦拉斯納拉杜拉醫療機構（Bamrasnaradura Institute）治療。

素望猜指出，這名男子在邦拉斯納拉杜拉機構治療一個多月，最後因為多重器官衰竭而死亡，但他死亡前體內已經沒有驗出武漢肺炎病毒，因此他的確切死因是否和武漢肺炎有關，仍需要由醫學機構進一步檢驗。

截至今天，泰國共有42起武漢肺炎確診病例，已有30人康復出院，11人仍住院治療，1人死亡。

泰國政府日前將武漢肺炎列為危險性傳染疾病，是泰國官方認定的第14種危險性傳染疾病。這項規定今天起生效。

官方可以要求醫生、醫療院所負責人或是辦公場所的負責人在發現有人疑似感染武漢肺炎後，3小時內必須通報官方；官方也能強制隔離疑似患病者，或是要求他們接受治療。

官方可以強制關閉某些受到武漢肺炎影響的場所，或禁止病患和疑似病患進出某些區域。

從明天開始，公共衛生部每天將在辦公室所在大樓發送10萬個口罩，一個人最多可以領取3片。（編輯：馮昭）1090301

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