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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

印尼無武漢肺炎確診引發醫界擔憂 前線醫院替篩檢結果辯護

最新更新：2020/03/01 19:05
印尼至3月1日為止未傳出任何武漢肺炎病例，引發部分醫界人士擔憂印尼警覺性不夠，印尼最大傳染病醫院蘇里安提沙洛索醫院的院長近日替印尼篩檢程序辯護。（圖取自蘇里安提沙洛索醫院網頁rspi-suliantisaroso.com）
印尼至3月1日為止未傳出任何武漢肺炎病例，引發部分醫界人士擔憂印尼警覺性不夠，印尼最大傳染病醫院蘇里安提沙洛索醫院的院長近日替印尼篩檢程序辯護。（圖取自蘇里安提沙洛索醫院網頁rspi-suliantisaroso.com）

（中央社雅加達1日綜合外電報導）印尼擁有超過2億6000萬人口，至今卻未傳出任何武漢肺炎病例。印尼最大傳染病醫院蘇里安提沙洛索醫院的院長近日替印尼篩檢程序辯護，並表示印尼擁有充分資源應付疫情爆發。

印尼人口居世界第4大，迄今卻只篩檢過141例武漢肺炎疑似病例，與人口相較相當少，引發部分醫界人士擔憂印尼警覺性不夠，且可能有感染病例未被查出。

反觀印尼鄰國馬來西亞，篩檢的疑似病例多達1000例；英國的篩檢案例更破萬。

令人更擔憂的是，有4名曾赴印尼的外國旅客，都在離開印尼後確診感染武漢肺炎。其中2人曾到峇里島旅遊，1人曾在峇里島轉機，另1人則在本月初到過印尼。

印尼共指定135家醫院負責處理武漢肺炎疑似病例，包括位在首都雅加達的蘇里安提沙洛索醫院（Sulianti Saroso Hospital）。院長施耶利爾（Muhammad Syahril）28日接受路透社訪問時，被問到為何印尼無武漢肺炎確診病例，他表示：「我們的篩檢技術和獲得的事實，毋庸置疑。」

施耶利爾還說：「我們沒有武漢肺炎確診病例，那就是沒有。我們為何要掩飾？」

印尼已採行的防疫措施，包括對入境旅客掃描體溫，及建議任何入境後身體感到不適的旅客，應主動聯繫衛生當局。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）1090301

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