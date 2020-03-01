武漢肺炎全球延燒 美國拉美疫情一次掌握

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統川普今天證實美國境內首起武漢肺炎死亡病例，為一名華盛頓州民眾。鑑於義大利與韓國疫情擴散快速，美國也對兩國祭出非必要勿前往最高旅遊警示。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）隨後也指出，無法查明這名病患的接觸史與旅遊史。但他強調，目前美國民眾的公衛風險仍很低。

鑑於武漢肺炎疫情全球快速蔓延，川普也宣布祭出更多旅遊禁令。防疫總指揮、副總統彭斯（Mike Pence）隨後說明指出，原先就已經是禁止前往的伊朗，將擴大旅遊限制到過去14天曾前往伊朗旅遊的所有外國公民禁止入境。

同時，美國國務院也升高對義大利與韓國的旅遊警示至最高的第4級，呼籲美國公民非必要勿前往這兩國疫情嚴峻地區。

●美國69例

美國疾管中心今天表示，境內武漢肺炎病例累計達69例，一名患者病逝，是境內首起死亡病例。華盛頓州出現2起長照中心病例，院內有52人出現症狀，正調查院內傳染的可能性。

根據疾管中心的最新統計，目前全美境內確診病例為15例，另有7起檢測推定為陽性病例，這讓全美境內感染病例達到22例。不幸病逝的死亡病例屬於推定為陽性病例。

另外，從中國武漢包機返美的美籍公民感染病例維持3例，鑽石公主號感染病例累計達44例。連同美國境內確診與推定確診病例，全美病例已達69例。

●美國各州可加速篩檢武漢肺炎

美國食品暨藥物管理局（FDA）今天表示，將准許部分實驗室立即採用他們自行研發可有效快速篩檢的武漢肺炎檢測工具。

路透社報導，這項政策是在為各州公共衛生實驗室立即展開區域檢測鋪路，可能幾小時內就有篩檢結果，公衛官員說，這對快速因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情至關重要。

●世衛警告：武漢肺炎病毒傳播力強

世界衛生組織3月1日警告，武漢肺炎病毒有極強傳染力，必須假設全球人口都容易感染，採取高標準應對。

●墨西哥確診4例

墨西哥當局今天證實，境內1名年輕女性對武漢肺炎病毒呈陽性反應，使得墨西哥的武漢肺炎確診增至4例，4人近期全都去過義大利。

美國總統川普今天在白宮記者簡報會上表示，為防止武漢肺炎疫情擴散，他「正在考慮」關閉美國與墨西哥的邊界。

●巴西第2起確診

巴西衛生部和聖保羅衛生廳今天確認巴西第2起武漢肺炎確診病例，患者是一名32歲男性，27日自義大利米蘭返回巴西。衛生部強調，沒有證據顯示新冠病毒正在巴西境內傳播。

26日，衛生部確認巴西暨拉丁美洲首例武漢肺炎病例，患者是1名61歲男性，也是從義大利返回聖保羅市，這名患者目前情況穩定，僅有乾咳的輕微症狀，在家隔離。

●厄瓜多確診首例

厄瓜多公共衛生部長安德拉穆尼奧今天證實，境內出現第一起確診感染病例。

安德拉穆尼奧（Catalina Andramuño）告訴記者，這名病患是旅居西班牙的年長厄瓜多女性，她於2月14日從馬德里搭乘直飛班機返抵厄瓜多時，未出現任何症狀，但不久後身體不適並前往醫院就診，被診斷出感染新型冠狀病毒。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090301