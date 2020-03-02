更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎疫情延燒民代願配合不跑攤 非去不可選室外場所
政治

武漢肺炎疫情延燒民代願配合不跑攤 非去不可選室外場所

東京馬拉松大迫傑創日本新紀錄 可望取得東奧出賽資格
運動

東京馬拉松大迫傑創日本新紀錄 可望取得東奧出賽資格

全球暖化莫斯科度過140年最暖冬季 俄國氣象局長直呼罕見
國際

全球暖化莫斯科度過140年最暖冬季 俄國氣象局長直呼罕見

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
巴黎羅浮宮閉館一天 員工擔憂武漢肺炎拒絕上班
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情1/100

巴黎羅浮宮閉館一天 員工擔憂武漢肺炎拒絕上班

最新更新：2020/03/02 07:15
法國工會和巴黎羅浮宮博物館的管理階層人士表示，羅浮宮的員工因為擔心武漢肺炎疫情而拒絕上班，因此羅浮宮1日閉館一天。（圖取自facebook.com/museedulouvre）
法國工會和巴黎羅浮宮博物館的管理階層人士表示，羅浮宮的員工因為擔心武漢肺炎疫情而拒絕上班，因此羅浮宮1日閉館一天。（圖取自facebook.com/museedulouvre）

（中央社巴黎1日綜合外電報導）法國工會和巴黎羅浮宮博物館的管理階層人士表示，羅浮宮的員工因為擔心武漢肺炎疫情而拒絕上班，因此羅浮宮今日閉館一天。目前尚不清楚何時重新開放。

法國總工會（CGT）成員賈拉尼（Christian Galani）告訴法新社，大約300名羅浮宮博物館（Louvre Museum）員工今早開會且投票，「幾乎一致通過」閉館的決定。

賈拉尼指出：「羅浮宮是密閉空間，每天接納超過5000人。員工們確實感到擔憂。」他還說，館方的管理階層代表無法說服員工上班。

羅浮宮管理階層稍後也證實羅浮宮今日（1日）全天閉館，且會退款給買好票的民眾。

去年羅浮宮的訪客多達960萬人次，其中大多數是外國訪客，包括來自美國、中國和歐洲各國的遊客。

路透社報導，羅浮宮發言人指出，館方與員工將於明天進行另一次會議，目前尚不清楚羅浮宮何時重新開放。

法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）今天表示，國內的武漢肺炎確診人數，已經從前一天的100例增加至130例。目前法國境內有2人染病不治。

為了防堵武漢肺炎疫情，法國政府2月29日宣布數項防疫措施，其中包括禁止在密閉空間舉行超過5000人的集會活動。（譯者：陳彥鈞）1090302

延伸閱讀
法國武漢肺炎確診破百 疫情未解總理拋退休改革震撼彈武漢肺炎入侵加勒比海 多明尼加確診首起病例義大利武漢肺炎疫情再添5死 累計34死1694例確診
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報