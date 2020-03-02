巴黎羅浮宮閉館一天 員工擔憂武漢肺炎拒絕上班

法國工會和巴黎羅浮宮博物館的管理階層人士表示，羅浮宮的員工因為擔心武漢肺炎疫情而拒絕上班，因此羅浮宮1日閉館一天。（圖取自facebook.com/museedulouvre）

（中央社巴黎1日綜合外電報導）法國工會和巴黎羅浮宮博物館的管理階層人士表示，羅浮宮的員工因為擔心武漢肺炎疫情而拒絕上班，因此羅浮宮今日閉館一天。目前尚不清楚何時重新開放。

法國總工會（CGT）成員賈拉尼（Christian Galani）告訴法新社，大約300名羅浮宮博物館（Louvre Museum）員工今早開會且投票，「幾乎一致通過」閉館的決定。

賈拉尼指出：「羅浮宮是密閉空間，每天接納超過5000人。員工們確實感到擔憂。」他還說，館方的管理階層代表無法說服員工上班。

羅浮宮管理階層稍後也證實羅浮宮今日（1日）全天閉館，且會退款給買好票的民眾。

去年羅浮宮的訪客多達960萬人次，其中大多數是外國訪客，包括來自美國、中國和歐洲各國的遊客。

路透社報導，羅浮宮發言人指出，館方與員工將於明天進行另一次會議，目前尚不清楚羅浮宮何時重新開放。

法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）今天表示，國內的武漢肺炎確診人數，已經從前一天的100例增加至130例。目前法國境內有2人染病不治。

為了防堵武漢肺炎疫情，法國政府2月29日宣布數項防疫措施，其中包括禁止在密閉空間舉行超過5000人的集會活動。（譯者：陳彥鈞）1090302