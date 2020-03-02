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治療武漢肺炎重症患者 WHO：備妥呼吸器

最新更新：2020/03/02 10:57

（中央社日內瓦1日綜合外電報導）聯合國世界衛生組織（WHO）今天敦促所有國家備妥呼吸器，以便照護感染致命新型冠狀病毒引發重症的患者。

世衛在針對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的近況報告中強調，「氧氣治療是武漢肺炎重症患者的主要治療方式」。

報告說：「所有國家都應該善用這些脈搏血氧儀和醫療用氧氣系統。」

中國湖北省武漢市2019年底爆發肺炎疫情，，至今全球已有約60個國家成為疫區，共有超過8萬8000人感染、近3000人喪命。

但世衛提到，武漢肺炎的病毒似乎特別會攻擊60歲以上長者和患有其他疾病導致身體虛弱的人。

世衛表示，截至2月24日，中國近4萬5000名武漢肺炎檢測呈陽性反應者中，僅2.1%是20歲以下。

世衛提到，多數患者僅出現輕微症狀，約14%出現如肺炎等嚴重症狀，5%演變成重症。

武漢肺炎死亡率似乎落在2到5%間。

世衛強調及早確診的重要性，其次是「施予適當的感染預防及控制（IPC）措施、對輕度患者依症狀提供治療和對重症患者給予適當支持性療法。」

世衛警告，報告指出，重症患者的死亡率超過50%，並強調應迅速「提供如肺部保護性通氣等重症療法。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1090302

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