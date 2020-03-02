馬來西亞新增4起確診 武漢肺炎累計29例

（中央社記者郭朝河吉隆坡2日專電）馬來西亞衛生部昨天晚上宣布，新增4起武漢肺炎確診病例，全國累計確診病例29起，已有22人康復出院，7人仍住院治療。

馬來西亞衛生部發表聲明表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增4起病例皆為馬來西亞人，其中有兩名病患曾與確診病患有過密切接觸，因而導致感染武漢肺炎。

另一名52歲馬來西亞男子曾在1月中旬到訪上海，1月底返馬來西亞，但遲至2月27日才出現感冒與喉嚨痛症狀，並在2月29日前往私人醫院接受檢疫時，才確診感染2019冠狀病毒。

最後一位病患為年僅20歲的實習護士，她曾經在一家收治武漢肺炎患者的私人醫院接受短期訓練，接觸患者時未依照要求穿戴防護用具，在2月29日檢驗出武漢肺炎陽性反應。

目前所有患者都已在醫院隔離與治療。

衛生部表示，目前累計29起武漢肺炎確診病例，其中15人為中國遊客，11人為馬來西亞人，另外3名則分別是美國遊客、在馬來西亞工作的日本人，以及結婚後定居在馬來西亞的義大利人。

29起確診病例，有22名病患已治癒並且出院，7名病患仍住院接受治療。（編輯：王永志）1090302