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談武漢肺炎 美國FDA前局長：可能已有4州社區傳播
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國際清算銀行：市場雖因疫情疲軟但具復原力

最新更新：2020/03/02 14:20

（中央社蘇黎士1日綜合外電報導）武漢肺炎疫情蔓延下，全球股市過去一週來急劇下挫，但專家表示，拜先前全球金融危機後所作改革之賜，市場展現出復原力，顯示改革有成。

國際清算銀行（BIS）貨幣和經濟部門主管柏瑞歐（Claudio Borio）坦承「上週股市有種猛然覺醒般的反應」。

他指出，當上月疫情開始在中國爆發、股市出現初步而短暫震撼後，「投資人對於疫情造成全球經濟衝擊的看法，還算相當良性」但當疫情有全球擴大蔓延趨勢時，市場上週全然改觀，股市重挫到2008年金融危機以來的最低水準，擔心疫情恐對全球經濟造成重大損害。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），目前在全球已奪走近3000人性命，感染逾8萬7000人，而且每天還不斷通報新增病例。

柏瑞歐說：「投資人已被問題嚴重性與不確定感纏住。預期市場會有快速的V型復甦現在看來非常不切實際。」他指出，特別是風險性資產市場挫跌情況好似不見底，沒有人敢去承接。

歐洲股市在短短一週內重跌逾10%，而美國股市則下挫12%。

但柏瑞歐強調「在股市運作功能與金融中介兩方面，大體而言都表現得更具復原力」。

他說：「當年金融危機後，為強化金融機構所作的法規改革，目前正顯示出成果。」但柏瑞歐也表示，金融市場還是會繼續隨著疫情消息起舞，端看各國政府與衛生當局的抗疫作法。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1090302

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