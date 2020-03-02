武漢肺炎印度新增2起確診 累計5例

（中央社記者康世人新德里2日電）印度衛生與福利部今天宣布，印度新增兩名感染武漢肺炎的確診病例，一人在新德里，一人在泰倫加納省，目前皆已隔離治療，病情穩定。印度累計有5名確診病例。

印度先前在南部的克勒拉省（Kerala）有3名感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的確診病例，都是在武漢求學的印度學生，但都已經痊癒，如果加上今天新增的2名確診病例，印度迄今有5名確診病例。

印度衛生與福利部發出的聲明說，新德里這名確診病例曾赴義大利旅遊，這也是印度首都首個確診病例。

根據透露，這名病患正在新德里羅希亞博士醫院（Dr. Ram Manohar Lohia Hospital）接受隔離治療。

聲明指出，另一名新增確診病例在泰倫加納省（Telangana），這名病患曾赴杜拜旅遊，但旅遊細節還有待進一步確定。

印度衛生與福利部表示，這兩名新增病例病情穩定，且受到密切監控。

義大利武漢肺炎疫情惡化，確診病例已經破千，累計29人死亡，印度政府2月27日升級防疫措施，要求曾赴義大利旅遊的旅客，在抵達印度以後必須進行14天的居家隔離。

杜拜所屬的阿拉伯聯合大公國也有多起確診病例，由於杜拜是中東的航運樞紐，旅客來往頻繁，因此印度泰倫迦納省確診的這名病例是不是在杜拜感染，或是另有其他旅遊史，印度政府正在釐清。

在中國爆發武漢肺炎疫情後，印度於1月30日確診首名武漢肺炎病例，隨即展開機場和相關防疫措施。

印度政府已宣布所有中國人持有的印度入境簽證失效、需要重新申請，也停止核發入境簽證給日本、韓國公民，且要求曾赴韓國、義大利、伊朗等12國的旅客在抵達印度後，需要居家隔離。

印度政府也建議印度民眾，避免前往義大利、韓國、伊朗、中國和新加坡等國。（編輯：陳永昌）1090302